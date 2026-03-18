Así vieron a Falcao García en el Millonarios vs. Nacional: cámara captó gesto, protesta y más

Como todos los aficionados de Millonarios que estuvieron en el estadio El Campín, Radamel Falcao García también vivió un partido aparte ante Atlético Nacional en la noche del pasado martes, 17 de marzo.

Fue una victoria amplia de los dirigidos por Fabián Bustos por 3-0, que no tuvo la presencia del Tigre. El goleador se mantuvo en uno de los palcos, donde estuvo acompañado del presidente, Enrique Camacho y el máximo accionista, Gustavo Serpa.

Allí fue grabado por unos instantes, dando cuenta de la pasión que siente por el azul, por el que ha denominado como ‘el equipo de sus amores’. Ante una acción polémica, o situaciones de partido en contra de Millonarios, Falcao protestaba y manoteaba levemente.

Con la posiblidad de tener un televisor cercano para contrastar lo que segundos antes había pasado en el campo de juego, revisaba para luego dar su veredicto junto a lo que lo acompañaban viendo el partido.

Justamente ese involucramiento total con el presente del azul, aún cuando no pueda estar ni en el banco de suplentes, es lo que hace que los hinchas sigan acrecentado su amor por el goleador histórico de la Selección Colombia.

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Ante lo que pareció una apreciación del árbitro en favor del elenco bogotano, también se vio a García dar un aplauso leve, junto a un rostro de aprobación por lo que veía estaba pasando en El Campín.

En redes sociales la grabación se viralizó por completo. Su salida al público dio para que los cibernautas pusieran en el video muchos comentarios aplaudiendo, aprobando y resaltando a Falcao por su compromiso de estar en el estadio apoyando a Millonarios.

¿Cuándo liderará en campo a Millonarios?

Reportes médicos que han surgido en las últimas semanas confirmaron la recaída de una lesión que se pensaba ya había superado Falcao. Al no ser así, esto lo ha retardado de más y para el martes pasado no estuvo a disposición del DT, Fabián Bustos.

Según lo comunicado por el periodista Mariano Olsen, el Tigre vendría a ser citado, si todo marcha de manera favorable, hasta la siguiente jornada cuando los capitalinos se crucen con Once Caldas.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios Foto: AFP

“No estaría disponible en Millonarios para el partido ante Atlético Nacional (martes, 20:30 en El Campín)”, publica el periodista extranjero.

“Es probable que el delantero regrese a la convocatoria frente a Once Caldas (sábado, 18:20 en Manizales)”, da como novedad Olsen.

Es más, la información ni siquiera permite confirmar que ante los blancos vaya a jugar, solo que podría estar en el grupo de viajeros para el partido ante el campeón de Copa Libertadores.

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Tras haber dejado atrás a Atlético Nacional, Millonarios debe seguir en la búsqueda de más puntos para seguir encarrilando su clasificación las finales. Con, o sin Falcao, este fin de semana que se aproxima en Manizales deberá obtener otra victoria para no complicarse numéricamente.

Se espera que, por fin, el Tigre pueda sentirse en plenitud de condiciones físicas y así ir con los suyos a un nuevo juego de Liga BetPlay 2026-II. La última vez que sumó minutos fue ante Llaneros, el 14 de febrero.