Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver por TV el duelo de Liga BetPlay

Once Caldas y Millonarios se verán cara a cara por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-l. Se trata de un partido clave para dos equipos que viven actualidades diferentes en la tabla de posiciones, pero que tienen los tres puntos en la mira.

Por un lado, Millonarios quiere sumar de a tres para meterse en el grupo de los ocho. En contraste, y aprovechando su localía, Once Caldas espera ganar para asegurarse como uno de los equipos que pelean el liderato en Liga BetPlay.

¿A qué hora y en dónde ver por TV Once Caldas vs. Millonarios?

Fecha : 21 de marzo de 2026

: 21 de marzo de 2026 Hora : 6:20 p.m.

: 6:20 p.m. Canal : Win Sports+

: Win Sports+ Estadio: Palogrande de Manizales

Así llega Once Caldas

El blanco blanco asoma tercero en la tabla de posiciones de Liga BetPlay con 23 puntos en 12 partidos jugados. El líder, Atlético Nacional, ostenta 24 unidades pero tiene un partido menos que el elenco de Manizales.

Once Caldas no conoce la derrota en Liga BetPlay desde el pasado 15 de febrero, cuando cayó a domicilio con Deportes Tolima. Desde ahí, cuatro triunfos y un empate enmarcan la campaña del equipo dirigido por Hernán El Arriero Herrera.

Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó en esta Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Noticia en Millonarios para el juego contra Once Caldas: irá sin Leonardo Castro

Por otro lado, Millonarios trata de seguir recomponiendo el camino, algo que arrancó desde la llegada del técnico Fabián Bustos. Los embajadores ocupan el noveno puesto en la tabla de posiciones con 17 puntos, a dos del octavo que es Junior.

El ánimo de Millonarios está por los cielos, pues llega a Manizales luego de vencer en el superclásico a Atlético Nacional (3-0) en El Campín de Bogotá. Además, también eliminó al verdolaga de Sudamericana.

Millonarios vs. Atlético Nacional, de la fecha 12 de Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

Bustos y sus dirigidos esperan hacer una buena presentación de visitantes, pues en el último juego fuera de Bogotá, ante Boyacá Chicó, acabaron perdiendo.

En cuanto a la principal novedad de Millonarios para el próximo partido, no podrá contar con Leonardo Castro. Al delantero prefirieron cuidarlo y así lo comunicó el elenco embajador en sus redes oficiales.

Millonarios pierde a su delantero: parte médico detalla la baja en Liga BetPlay

“Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas”, reza el pronunciamiento oficial.

Historial entre Once Caldas y Millonarios por Liga BetPlay

Partidos : 225

: 225 Victorias de Millonarios : 95

: 95 Victorias de Once Caldas : 57

: 57 Empates: 73

Dayro Moreno, que vistió las dos camisetas, posa como el máximo goleador en este partido con 13 goles (ocho con Once Caldas, 5 con Millonarios).