Millonarios pierde a su delantero: parte médico detalla la baja en Liga BetPlay

Millonarios anunció la baja de su delantero, Leonardo Castro, por una carga muscular. Eso quiere decir que no estará en el partido ante Once Caldas, este sábado 21 de marzo en Manizales, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-1.

“Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas”, reza el comunicado oficial del cuadro embajador.

▶️ Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas. pic.twitter.com/gVboSHSjDo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 20, 2026

En el último partido de Millonarios, que fue contra Atlético Nacional en El Campín, el pasado 17 de marzo, Leonardo Castro fue titular con el embajador, jugó los 90′ y anotó el 3-0 sobre el verde de Antioquia.

Se espera que Fabián Bustos pueda volver a contar con Leonardo Castro pronto. Es una etapa decisiva de la temporada, tanto en Liga BetPlay como en el venidero arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde Millonarios integra el grupo C junto a Boston River, O’Higgins y Sao Paulo.

Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana: IA dio veredicto y reveló cómo le irá

¿Cuáles son los convocados de Millonarios para el partido contra Once Caldas?

Sin Leonardo Castro y tampoco Radamel Falcao García, esta es la lista de convocados por el técnico Fabián Bustos para el encuentro contra Once Caldas en Manizales:

Porteros:

Guillermo De Amores

Diego Novoa

Defensas:

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Jorge Arias

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Volantes

Carlos Darwin Quintero

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián Del Castillo

Delanteros

Beckham Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Sebastián Mosquera

Jorge Hurtado

¡Listos para ir a Manizales! 📝💙



Esta es la lista oficial de convocados, presentada por @CervezaAndinaCo, para nuestro encuentro frente a Once Caldas. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/eSLhlsTN2T — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 20, 2026

Ya se volvió común ver en la delantera de Millonarios a Leonardo Castro y Rodrigo Contreras comandando el ataque. Ambos responden con goles y buenas actuaciones, pero ahora el técnico Bustos deberá encontrarle reemplazo a Leo.

¿Cómo va Millonarios en Liga BetPlay?

Está a las puertas de los ocho. Previo al partido contra Once Caldas, Millonarios tiene 17 puntos en 12 juegos y una diferencia de gol de +6. Además, ha ganado tres de los últimos cuatro partidos, incluyendo el clásico contra Atlético Nacional en Bogotá.

Se trata de un semestre retador para los embajadores, pues en el cierre de 2025 no clasificaron a cuadrangulares y su afición espera que en esta apertura 2026 se metan entre los ocho semifinalistas de la competencia.

Sumar la mayor cantidad de puntos, antes de que arranque la competencia internacional, asoma como objetivo prioritario para un Millonarios que parece enderezar el camino, con aires nuevos, respecto a cuando empezó la temporada.