Un gol de Leonardo Castro salva a Millonarios ante Llaneros: así queda la tabla en la Copa Betplay

Millonarios respira en la Copa Betplay luego de superar por la mínima diferencia a Llaneros en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá. Un resultado positivo que da golpe de confianza en la hinchada en medio de la zozobra por la prematura eliminación en la Liga y la competencia en la Copa Sudamericana.

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El equipo embajador eligió el escenario del suroccidente de la capital para hacer de local ante Llaneros de Villavicencio. Ambos clubes quedaron eliminados en la fase todos contra todos en la Liga y por eso deben jugar una fase de grupos en el segundo torneo del fútbol colombiano, que le da al campeón un cupo a la Copa Sudamericana.

El partido era válido por la segunda fecha del grupo B de la Copa Betplay y son los primeros tres puntos para Millonarios tras el 1-0 en Techo con el gol de Leonardo Castro. Cabe recordar que en la primera jornada el equipo azul no jugó, según dispuso el sorteo de la Dimayor.

🔵🤩 ¡Gol de Millonarios! ¡Leo Castro acompañó la jugada y rompió el empate contra Llaneros!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/ew8Yqf55Xo — Win Sports (@WinSportsTV) May 12, 2026

En el final del juego, cuando todos creían que el 0-0 era inevitable e incluso Llaneros veía algunas opciones de sorprender en el arco de Diego Novoa, Leonardo Castro aprovechó un gran pase de Rodrigo Contreras cuando todos pensaban que iba a rematar al arco.

Tucu habilitó de forma magistral a su compañero, que remató con gesto de mucha tranquilidad. Los jugadores de Llaneros inmediatamente le reclamaron al árbitro ya que se creía que había fuera de lugar. La repetición muestra que Leonardo Castro está habilitado.

Así va la tabla en la Copa Betplay

En la zona B, Millonarios escala hasta la segunda posición y escolta a Llaneros, que es líder por diferencia de gol. Es decir, el equipo azul ganó el compromiso clave, pues incluso un empate ya lo dejaría muy atrás del primer puesto.

Vale resaltar que los 12 eliminados en la Liga se dividieron en una fase de grupos con los otros ocho que no pudieron pasar de fase en el Torneo BetPlay (Primera B). Es decir, 20 clubes divididos en cuatro grupos de cinco.

Tabla del Grupo B Foto: Google

Los dos primeros de esta primera ronda pasarán a la instancia de los octavos de final, en la cual comenzarán a encontrar a los clasificados a los playoffs de la Liga y cuadrangulares del Torneo de la B, pero eso ya pasará en el segundo semestre. No hay margen de error y pasar de ronda es el objetivo prioritario del equipo azul.