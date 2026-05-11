Los ocho canteranos que Atlético Nacional desechó y hoy pelean por el título de Liga Betplay con otros equipos

No hay duda. La cantera de Atlético Nacional es una de las más prestigiosas, competitivas y respetadas de Colombia. Año tras año, la sede de Guarne produce talentos de calidad que nutren no solo al primer equipo, sino a diversas ligas del mundo con movimientos de caja excepcionales, además de convocatorias a la Selección Colombia. El trabajo en las categorías menores es un ítem clave en la lista de cosas que hacen a un equipo grande.

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Pese a esas sobresalientes condiciones en la formación de jugadores, Atlético Nacional también ha dejado pasar muchos talentos, que salen sin pena ni gloria de la cantera y con deseos de consolidarse en otros equipos del FPC o del exterior.

No se logró el objetivo en el primer equipo verdolaga, colegas ganaron el puesto o definitivamente no alcanzaron a consolidarse por decisiones técnicas. Incluso, el nivel de adaptación no fue el adecuado.

Son varias razones que llevan a estos ‘cerebros fugados’ de Nacional, si se toman definiciones académicas, a otros clubes. Explorando las razones que los llevan a la no consolidación en el Rey de Coas, en muchas ocasiones los procesos de maduración cambian y los casos no son iguales entre futbolistas en formaciones y por eso deben buscar nuevos horizontes.

Kevin Parra, jugador de Nacional Foto: @nacionaloficial

Este es el caso exacto de ocho futbolistas formados en Guarne y que hoy son protagonistas en clubes que pelean por el título en el FPC.

La ironía del destino pone esos nombres como protagonistas de la Liga Betplay con minutos, goles y siendo figuras, defendiendo escudos rivales y hasta forzando opciones de compra, compitiendo directamente por la estrella que Atlético Nacional también anhela.

Yeiler Góez: equilibrio clave de Deportivo Pasto

Tras varios ciclos de préstamos que incluyeron pasos por Colón de Santa Fe en Argentina, Independiente Santa Fe y el fútbol chileno, Yeiler Góez parece haber encontrado su lugar y la estabilidad necesaria en el Deportivo Pasto.

El mediocampista, que en su momento fue visto como el sucesor natural de los volantes de marca en Atlético Nacional, salió definitivamente del club en busca de minutos. En el conjunto volcánico se ha consolidado como un titular indiscutible en el esquema táctico del técnico Jonathan Risueño, aportando despliegue hacia el ataque y liderazgo en un equipo que clasificó a los playoffs de 2026 con gran autoridad.

Kevin Parra: del exilio a figura revelación en Bogotá

Muchos alcanzaron a decir en Medellín que era un caso perdido, pero el cambio de aires salió a la perfección. El caso de Kevin Parra es uno de los que más escozor genera en la hinchada verdolaga. Incluso, le ha marcado goles importantes a Atlético Nacional tras su salida.

Kevin Parra contra Rengifo y Campuzano. Foto: Colprensa

A pesar de mostrar destellos de una técnica superior en el ataque, el extremo definitivamente fue cedido a Internacional de Bogotá (antes La Equidad). Su capacidad de encarar y su visión de juego lo han puesto en el radar de los grandes y con Ian Poveda sueñan con lo que parece imposible: eliminar a Nacional en el mismo Atanasio Girardot. Tiene un préstamo con opción de compra que vence en el próximo junio.

Tomás Ángel: más actividad ofensiva en América de Cali

Tras una salida mediática y llena de especulaciones de Atlético Nacional, donde no logró la continuidad esperada, y con la etiqueta por ser el hijo del mítico Juan Pablo Ángel, Tomás Ángel recaló en el América de Cali en enero pasado, cuando más estaba pasando desapercibido en la MLS.

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En el cuadro vallecaucano, Ángel ha sabido ganarse un lugar en la rotación de ataque del técnico David González, aportando cosas más allá de ser un nueve de área. Presenta más movilidad saliendo como mediapunta y lanzando asociación por las bandas, labores que le han caído perfecto al eje ofensivo rojo. Refleja más madurez en su juego que en el verde no alcanzó a explotar.

Santa Fe con sangre verde: Toscano, Velásquez y Murillo

Santa Fe ha sabido pescar en río revuelto, llevando a sus filas a tres canteranos que no tuvieron espacio en el proceso de Atlético Nacional. El más sonado por estos días es Kilian Toscano, quien ha respondido en el mediocampo ante la ausencia de varios lesionados.

El volante, que sumó minutos en sus pocas apariciones en el Nacional de Gandolfi, llegó a Santa Fe en condición de préstamo para aportar quite y primer pase al lado de Daniel Torres. Sin duda, una apuesta de las directivas y ahora de Pablo Repetto que da recambio en esta zona de la cancha.

Otro en lista es Yilmar Velásquez, ya con un recorrido más amplio tras su paso por el Pereira campeón en el 2022. Velásquez se ha convertido en el titular de Santa Fe del mediocampo cardenal, pero las lesiones le han marginado en estas últimas semanas.

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Ewil Murillo se suma. Un jugador polifuncional, con mucha ida al ataque, que ha encontrado en Bogotá los minutos necesarios para demostrar por qué era una de las joyas de Guarne. El gol ante Millonarios a mediados de 2025 le consolidó, para meter al León a la final. Se espera su regreso debido a una lesión.

Tatay Torres y Juan Pablo Nieto: Tolima con recambio en el medio

La lista la cierran dos talentos en momentos opuestos de su carrera. Juan Pablo Nieto ya es un experimentado de la cantera de Nacional que hoy es capitán en Deportes Tolima, además que ya es campeón con esta institución.

Por otro lado, otra salida reciente y dolorosa de Nacional, al que muchos en Medellín tampoco le veían remedio: Juan Pablo ‘Tatay’ Torres cambió de aires y comenzó a brillar. El juvenil no encontró respaldo en Nacional y Tolima le abrió las puertas bajo las órdenes de Lucas González, quien lo conoce desde las categorías menores en el equipo verdolaga.

Juan Pablo Torres del Tolima. Foto: Colprensa

Hoy es figura en el primer equipo, asistidor, goleador y uno de los jugadores más determinantes de la liga.

Ocho nombres que son la prueba viviente de que hay vida después de Nacional. Hoy le pelean la gloria en el FPC al club que los formó.