Los dos ‘fichajes’ que llegan a Santa Fe para enfrentar la serie contra América de Cali en la Liga Betplay

Todo listo para los cuartos de final de la Liga Betplay. Después de la fecha 19 del ‘todos contra todos’ y conocer los ocho clasificados a los playoffs, quedó establecida la programación para los cuartos de final y una de las llaves más llamativas es el clásico de rojos, América de Cali vs. Santa Fe, que dejará un clasificado a las semifinales y el otro llegará al fin de la competencia.

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La serie tuvo modificaciones en la programación por un concierto en la ciudad de Bogotá que se cruza con el duelo de vuelta entre Santa Fe y América de Cali en El Campín. Al final, luego de varias reuniones y acuerdos con los empresarios y organizadores del evento de Silvestre Dangond, los operadores del estadio (Sencia), el presidente del club bogotano y la Dimayor, además de los directivos del equipo vallecaucano, se pudo llegar a un acuerdo.

Es decir, el concierto de Silvestre Dangond y el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay no se verán afectados y se podrá comercializar la boletería sin novedad para ambos eventos. Tras los acuerdos, el primer juego se disputará en la ciudad de Cali el sábado 9 de mayo y el 12 del mismo mes será la vuelta en Bogotá para entregar el escenario para los respectivos montajes de luces y sonido.

Santa Fe, Junior y América entraron en acción durante el domingo 3 de mayo en Liga BetPlay Foto: Colprensa

En cuanto a novedades en la previa del partido de ida por los cuartos de final, bien se sabe que América de Cali adelanta el viaje a Perú para enfrentar a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana, mientras que Santa Fe será local en El Campín de Bogotá ante Corinthians, que es favorito del grupo en la Copa Libertadores.

Durante la semana, Santa Fe presenta dos importantes novedades en cuanto al grupo de jugadores del técnico Pablo Repetto. Por un lado, el uruguayo Franco Fagúndez será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión sufrida tras el duelo con Internacional de Bogotá. Se cree que el futbolista será baja en la Copa Libertadores y posiblemente tenga reposo ante América en Cali.

Los ‘fichajes’ que llegan a Santa Fe

De otra parte, se conoció que Santa Fe tendrá el reintegro de Yilmar Velásquez y Ewil Murillo desde el departamento médico. Cabe recordar que estos dos futbolistas sufrieron lesiones cuando eran titulares en el esquema de Pablo Repetto y tuvieron que seguir un largo proceso de recuperación.

Pantallazo X Foto: @Nelsonriverapu

Ya con el alta médica en mano, Yilmar y Ewil regresan a entrenamientos con sus compañeros y seguramente no estarán contra Corinthians, pero estarán listos para enfrentar al América de Cali el fin de semana.