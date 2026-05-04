Polémicas palabras de Fabián Bustos que dividen a la hinchada de Millonarios: “Apagamos un incendio”

Millonarios se fue al abismo en el fútbol colombiano y quedó muy mal parado ante la hinchada y prensa partidaria. La situación toca fondo en un equipo que se considera uno de los más grandes de Colombia, pero el quedar eliminado de forma prematura solamente genera que el fracaso sea más escandaloso y se activen las alarmas.

El insólito ‘blooper’ que condenó a Millonarios: Guillermo de Amores desató ola de críticas

Primeras decisiones en Millonarios tras su eliminación: posibles refuerzos y salidas

Un momento de rabia y tristeza para los hinchas, quienes no dudan y señalan a los verdaderos responsables del desastre de Millonarios en este semestre. Las cosas se complican cuando salen nombres a la luz y ya son varios los que se preferiría no continuaran en el equipo azul, como Guillermo De Amores y Édgar Elizalde. Para muchos, el entrenador Fabián Bustos debería continuar, aunque no se descarta una salida del embajador en próximos días dependiendo de los resultados en Copa Sudamericana y las presiones desde Universitario de Lima.

En días pasados, surgió información desde Perú que Fabián Bustos era candidato para Universitario, ya que en ese club pudo hacer historia en el 2024 cuando ganó los torneos en el fútbol peruano y para apagar la crisis lo ven como el DT ideal. Por otra parte, en la rueda de prensa defendió su proceso en Bogotá y los meses de trabajo que lleva con la institución azul.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios Foto: AFP

Tras empatar ante Alianza FC en Valledupar y sepultar sus opciones de clasificar a los playoffs, Fabián Bustos fue claro en decir que llegó al club a “apagar un incendio”, debido a los malos resultados que había dejado su antecesor, Hernán Torres, quien se retiró de Millonarios luego de comenzar el torneo con tres derrotas consecutivas.

Bustos fue el escogido y la negociación no demoró mucho en cerrarse. Días después le cayó un doblete ante Atlético Nacional que parecía comenzar un proceso exitoso, pero la realidad es que al club azul le costó tras las victorias con su eterno rival, a tal punto de quedar fuera de los playoffs. En Copa Sudamericana, por su parte, aún le quedan algunas presentaciones para intentar no quedar eliminado.

Fabián Bustos defendió su proceso con Millonarios

“Obviamente que estamos dolidos por no haber podido darle a nuestra hinchada la posibilidad de estar entre los ocho, como obligación y como se merece. Tengo que hablar de la parte mía: desde cuando estoy hemos hecho muchos más puntos que el sexto, el séptimo y el octavo en porcentaje, que nos hubiera derivado en esa clasificación”, explicó Bustos en rueda de prensa, dejando sobre la mesa que su labor fue mejor que el sexto, séptimo y octavo.

🔵🔥"NO LE PUDIMOS DAR A LA HINCHADA LO QUE QUERÍAMOS, PERO EL INCENDIO SE APAGÓ Y SE EMPEZÓ A COMPETIR": Fabián Bustos, técnico de Millonarios



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Lo cierto es que más allá de la situación de cómo recibió el equipo, fue incapaz de meterse entre los ocho. Quitando los tres partidos que dirigió Hernán Torres, Bustos cedió con rivales que se supone son inferiores al embajador y mucho más tras el envión anímico de vencer a Atlético Nacional: perdió con Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, además de empatar con Alianza FC y Fortaleza.

“Fracaso es cuando no peleas y no te levantas. Este equipo, desde que llegamos nosotros, vuelvo a repetir, obtuvo el 56% de los puntos y vos me decís que es un fracaso”, se defendió Fabián Bustos.

Más palabras de Bustos en rueda de prensa

¿No es un fracaso? “Duele, porque en el transcurso del campeonato hemos perdido puntos que nos costaron, que nos dolieron, pero también hemos ganado. Normalmente, con la campaña como la que hicieron desde que nosotros llegamos, el equipo hubiera estado clasificado una o dos fechas antes”.

“El hincha quiere resultados y a mí lo que más me gusta también es pelear campeonatos, porque así lo he hecho en mi carrera. He salido campeón cinco, seis veces y también he salido subcampeón tres, dos o tres veces, porque también he perdido finales, nadie gana siempre”, agregó.

Fabián Bustos director técnico de Millonarios durante su primer partido en la Liga Colombiana. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Se apagó el incendio: “No pudimos darles lo que queríamos, pero el incendio se apagó y se empezó a competir. Todo está parejo”.