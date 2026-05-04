Primeras decisiones en Millonarios tras su eliminación: posibles refuerzos y salidas

Horas después de la eliminación de Millonarios, en la fase todos contra todos de Liga BetPlay, empezó a aparecer información que sugiere las primeras decisiones en el elenco embajador, con miras al desarrollo del segundo semestre de 2026.

Hay varios puntos que resalta la prensa deportiva en Colombia, como la lista de refuerzos en mano que tendría Millonarios para el cierre de año; y las posibles salidas que contemplaría con miras a un mejor desarrollo en el clausura.

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“Millonarios busca tres o cuatro jugadores top”

Quien entregó detalles al respecto fue el periodista Felipe Sierra, en su canal de Kick, este lunes 4 de abril. Lo hizo horas después de que Millonarios empatara con Alianza FC y se quedara por fuera de la clasificación a los playoffs.

En cuanto a refuerzos, Sierra dijo: “Millonarios tiene la prioridad de tres o cuatro jugadores top como les ha salido Ureña, Rodrigo Contreras o Sebastián Valencia. Todos los fichajes de Millonarios están pensados para ser colombianos”.

Respecto a las posiciones a reforzar, fue claro: “Portero, defensas centrales y lateral derecho”.

“No tienen como prioridad que Guillermo de Amores continúe”

El portero Guillermo de Amores ha sido uno de los más criticados en Millonarios, y más por su rendimiento en el último partido ante Alianza FC. Todo apunta a que la directiva embajadora tampoco tendría como prioridad la continuidad del portero uruguayo.

“Millonarios va a buscar un portero para el otro semestre. ¿Esto quiere decir que se va De Amores o Novoa? No, es difícil. Si Millonarios logra que De Amores tenga un futuro en otro país, pues serán los más felices. No tienen como prioridad que continúe, es decir que está en las posibles salidas, pero tendría que llegar alguien”, afirmó Felipe Sierra.

Guillermo de Amores, portero uruguayo al servicio de Millonarios. Foto: Captura de pantalla @MillosFCoficial

Eso deja un panorama claro, y no solo para la posición de portero, sino también a nivel general: Millonarios priorizaría la contratación de jugadores colombianos, pues las plazas extranjeras, de momento y a menos que hayan salidas, están ocupadas.

Sobre la continuidad de Fabián Bustos y Rodrigo Contreras

El periodista referenciado hizo énfasis en que Universitario de Perú volvió a buscar a Fabián Bustos, pero el entrenador, de momento, estaría enfocado en seguir con Millonarios. Eso quiere decir que los planteamientos y desempeños del elenco embajador, de cara a lo que viene, seguirían comandados por el estratega argentino.

Fabián Bustos decidiría darle el no a Universitario de Perú para seguir en Millonarios. Foto: AFP y escudo oficial Universitario de Perú.

Respecto a la continuidad o no del delantero Rodrigo Contreras, que viene teniendo un excelente nivel con Millonarios desde su llegada, a principios de 2026, Sierra contó que el club capitalino haría varios esfuerzos para que el argentino no decida irse.