Rodrigo Contreras revela problemas de salud en Bogotá que pocos en Millonarios saben: “Tuve convulsiones”

Millonarios sigue sobreviviendo en una complicada temporada que tiene dos frentes de competencia. En la Liga Betplay tiene remotas opciones para clasificar en los playoffs y en la Copa Sudamericana empató contra Sao Paulo en juego por la tercera fecha del grupo C.

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Un resultado que complica sus opciones matemáticas de clasificar a octavos de final, mucho más al ver que Sao Paulo tuvo varias bajas en Bogotá y el partido era en condición de local ante su gente. El conjunto embajador volvió a quedar en deuda con su hinchada, que se acercó masivamente al estadio El Campín en el 0-0.

El regreso de Rodrigo Contreras no fue suficiente para vulnerar la resistencia del rival paulista, que dispuso una alineación plagada de suplentes en la ciudad de Bogotá y se llevó un punto para continuar en la parte alta de la tabla del grupo. Ahora, la mirada de Millonarios se coloca en la Liga Betplay y la fecha 19 ante Alianza FC.

Rodrigo Contreras celebrando un gol frente a Junior de Barranquilla. Foto: Lina Gasca

En la Copa Sudamericana, Millonarios marcha en el tercer puesto del grupo C con 4 puntos, pero solo le queda un partido en condición de local. Su próxima salida en la Copa Sudamericana será el jueves 7 de mayo, donde enfrentará a Boston River en el estadio Centenario de Montevideo. Seguramente, Rodrigo Contreras volverá a la nómina titular.

En el fútbol colombiano, al equipo de Fabián Bustos no le alcanzará con ganarle a Alianza FC en Valledupar, pues necesita que otros resultados se le den para intentar el milagro. Contreras ya podrá estar disponible tras pagar las fechas de sanción por la expulsión ante Santa Fe.

Confesión de Contreras sobre su salud

El delantero argentino, tras el empate con Sao Paulo, habló de dos temas que dejaron muy pensativo a Millonarios. Lo primero es que dejó en vilo su continuidad en el club embajador, está lejos de su familia y seguramente está analizando qué sucede para el próximo semestre. Lo otro es que sufrió convulsiones en Bogotá, perdió el conocimiento y estuvo hospitalizado.

“Son momentos que todo delantero tiene que aprender a pasarlos. Venía de estar una semana en cama con el golpe del otro día (contra Boston River), tuve convulsiones. Inconscientemente yo soy así, quería jugar igual en ese momento, quería entrar al partido y había convulsionado y no dimensionaba las cosas”, dijo Rodrigo Contreras en zona mixta.

#Deportes Ⓜ️ Rodrigo Contreras: “La pasé mal, a mí no me gusta estar afuera de la cancha, pasé un momento muy duro a nivel personal. El partido con Boston (River) quería entrar y convulsioné, perdí el conocimiento, estuve internado dos días en la clínica”.https://t.co/ZDPH866AD7 pic.twitter.com/AowKaE2POK — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) April 29, 2026

“Me tuve que ir al hospital, estuve dos días encerrado ahí, internado, y después una semana en reposo. Por suerte, ahora ya pude volver a jugar y estoy contento de estar en cancha, que es lo que más me gusta, de poder ayudar a mi equipo, a mis compañeros”, agregó Contreras.

Llaman la atención estas palabras de Rodrigo Contreras, teniendo en cuenta que el club no informó de la situación y solo hasta esta semana se supo de las complicaciones por las que ha tenido que pasar.