Zion arremetió contra Westcol y lo llamó “charlatán” en medio de una intensa polémica en redes sociales

El reconocido exponente del género urbano, Zion, y el creador de contenido colombiano, Westcol, protagonizan una fuerte controversia en redes sociales durante la última semana. Lo que inició como una aparente cercanía profesional ha derivado en un intercambio de señalamientos públicos que exponen lo que parece ser fuertes tensiones económicas.

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La relación entre ambos personajes parecía marchar por buen camino hace algunos meses, cuando compartieron espacio en una transmisión en vivo. En ese momento, se especuló sobre posibles proyectos conjuntos, dada la influencia de Westcol a través de su plataforma W Sound. Sin embargo, la armonía se rompió recientemente tras declaraciones de Zion en el programa Impresentables de Los 40 Colombia.

El artista puertorriqueño dijo que el conflicto comenzó por un comentario que hizo en una foto de Ozuna, que fue malinterpretado por el antioqueño. “Yo lancé un comentario en una foto con Ozuna, pero era jodiendo y él como que se agitó y empezó a decir un montón de cosas que yo, en verdad, ni le respondo”, dijo Zion durante la entrevista.

Durante su intervención radial, Zion fue enfático al aclarar que no existe un vínculo de amistad con el streamer y que prefiere mantener su distancia. El momento de mayor tensión en la entrevista ocurrió cuando el intérprete de Zun Da Da calificó directamente a Westcol: “Esto fue todo, pero ahora tú crees que le voy a hacer caso a ese charlatán”.

El artista afirmó que los problemas fueron no solo de actitud, sino también de forma de trabajar, indicando que cómo veía Westcol las colaboraciones no era lo mismo que su propia visión profesional.

Por su parte, Westcol no tardó en responder a través de sus habituales transmisiones en vivo. El streamer defendió su postura y sugirió que la molestia del cantante podría tener un trasfondo económico. Según la versión del creador de contenido, el quiebre ocurrió cuando se discutieron los costos por participar en uno de sus streams.

“Porque le cobré 50.000 dólares y 100.000 dólares por un stream y le dio rabia. O dos, le dije que no para hacer un sonido W… de ahí para allá no hay otra opción”, aseveró Westcol. El colombiano defendió su derecho a establecer tarifas comerciales por el alcance que ofrece su canal; argumentó que se trata de un negocio legítimo: “Al final yo puedo decir si cobro o no cobro por un stream, es mi canal y yo hago lo que quiera”.

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“¿Por qué este artista le tiraría a un streamer? No tendría sentido, no estamos en el mismo gremio, ni hablamos”, puntualizó Westcol, quien además sugirió que podría haber frustraciones personales influyendo en la reacción de Zion.

El artista puertorriqueño ha decidido concentrarse en sus futuros proyectos musicales. Ha hablado de posibles colaboraciones con amigos como Ozuna y ha dejado claro que su relación con Westcol parece haber terminado desde su punto de vista.