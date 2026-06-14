Seis personas han muerto este domingo, 14 de junio, tras una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, en Brasil, según han informado las autoridades brasileñas.

Tragedia en Brasil: seis muertos tras choque de dos helicópteros en Rio de Janeiro

Entre los pasajeros de los helicópteros estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, conocido por canciones como ‘Life Goes On’ y ‘Miss You’, esta última junto al DJ alemán Robin Schulz. Su estilo mezclaba pop alternativo y electrónica y lo conjugaba con una estética extravagante.

Tree, también compositor y celebridad de internet, figura como una de las seis personas en el manifiesto que compartió la fuente, quien indicó que las víctimas no podrían ser formalmente identificadas, ya que sufrieron graves quemaduras en el accidente.

Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/e7eR8W5aOq — World Source News (@Worldsource24) June 14, 2026

También ha fallecido el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como ‘Gaspi’, quien tenía millones de seguidores gracias a sus vídeos de humor callejero polémico, transgresor y varias veces cancelado.

En 2022 recibió el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, consolidándose como una de las figuras más populares del entretenimiento digital argentino.

Su contenido ha generado tanta admiración como controversias por su humor irreverente. Además, participó en eventos de gran repercusión en la comunidad de creadores de contenido.

El cantante estadounidense Oliver Tree se presenta en el escenario durante el Festival de Música Austin City Limits en Zilker Park, Austin, Texas, el 16 de octubre de 2022. Foto: AFP

El choque ocurrió a las 8:59 horas de la mañana en el suroeste de Río de Janeiro, según los bomberos, que han explicado que no ha habido supervivientes.

Los dos aparatos cayeron en el recinto de una iglesia abandonada que está alquilada por la empresa de coches eléctricos BYD para almacenamiento.

Uno de los aparatos sufrió una gran explosión al tocar tierra y las llamas afectaron a varios vehículos que estaban en el lugar, lo que causó explosiones posteriores. La columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros.

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi están entre las víctimas de una colisión de helicópteros. Foto: X/@MarioNawfal

El segundo helicóptero no explosionó tras impactar, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba. Los restos han quedado dispersos en un radio de 100 metros. Unos 45 militares y 15 vehículos fueron movilizados para responder a la emergencia.

Igualmente ha muerto el cineasta argentino Lucas Vignale, conocido por su trabajo en vídeos musicales de Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Duki y Wos. Dentro del cine independiente, codirigió el cortometraje ‘La Pasión’ y la cinta ‘El tren fluvial’.