Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, causando la muerte del piloto y copiloto y heridas graves a sus tres pasajeros, informaron los bomberos.

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Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta “riesgo aparente” de derrumbe, agregó el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

Los tres heridos de gravedad fueron rescatados de la aeronave y trasladados al hospital.

🚨 #ALERTA | Una avioneta se estrella contra un edificio en Belo Horizonte, Brasil. pic.twitter.com/6vAztJS983 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 4, 2026

Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran la avioneta Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Luego se estrelló contra la parte superior de un edificio de tres plantas antes de caer sobre el estacionamiento.

La avioneta se precipitó contra el espacio de la escalera. “Si hubiera impactado los laterales (del edificio), podría haber alcanzado algún apartamento habitado”, declaró un oficial del Cuerpo de Bomberos al sitio web G1.

Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio.

En la imagen se aprecian los restos de una avioneta tras estrellarse contra un edificio en el centro de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. Foto: AFP

Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.

Los cuerpos de emergencia y especialistas forenses de la Policía Civil permanecen en la escena del incidente con el objetivo de resguardar el área y llevar a cabo las diligencias iniciales que permitan esclarecer las circunstancias del suceso.

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Las impactantes fotografías de la aeronave, completamente destrozada tras el accidente, comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, acompañadas de un video en el que se aprecia el recorrido que realizó antes del choque.

Asimismo, puede observarse el enorme boquete que dejó el impacto en uno de los muros del inmueble.

Bomberos inspeccionan la zona donde se estrelló una avioneta contra un edificio en el centro de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, el 4 de mayo de 2026. Foto: AFP

Por precaución, las autoridades iniciaron el desalojo del edificio mientras expertos analizan si la infraestructura sufrió daños que pudieran afectar su estabilidad tras el accidente.

Según información proporcionada por familiares de los ocupantes de la aeronave, despegaron del aeropuerto Teófilo Otoni e hicieron escala en la capital de Minas Gerais, desde donde continuarían hacia el aeropuerto Campo de Marte, en la zona norte de São Paulo.

La aeronave se estrelló en el estacionamiento del edificio. El piloto informó a la torre de control del aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo dificultades para despegar.

Según los registros de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave es un modelo EMB-721C, fabricado en 1979.

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La aeronave tiene capacidad para hasta cinco pasajeros, además del piloto, y tiene un peso máximo de despegue de 1.633 kilogramos.

Con información de AFP*