Donald Trump invita a un país asiático a sumarse a la guerra contra Irán: “Quizás es el momento”

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que las fuerzas estadounidenses han “derribado” siete lanchas rápidas iraníes en el marco de lo que denomina Proyecto Libertad, una iniciativa para guiar a los buques mercantes atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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“Hemos derribado siete pequeñas embarcaciones o, como les gusta llamarlas, lanchas rápidas. Es todo lo que les queda”, ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

“Irán ha realizado algunos disparos contra países no implicados, incluido un buque mercante surcoreano. Quizás es el momento de que Corea del Sur se sume a la misión”, dijo Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que “hasta el momento no hay ningún otro caso de daños en el Estrecho”.

Trump ha mantenido además una conversación con un periodista de la cadena estadounidense Fox News en la que ha advertido de que si Irán ataca a los buques del Proyecto Libertad, serán “borrados de la faz de la Tierra” y ha insistido en el carácter humanitario de la iniciativa, dirigida a liberar a los 20.000 marineros afectados.

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Además, ha asegurado que ahora las autoridades iraníes son “mucho más maleables” en el sentido de que se ha facilitado la negociación gracias a la presión de Estados Unidos con el bloqueo naval de los puertos iraníes. Este bloqueo es “la mejor maniobra militar de la historia” para Trump.

Las alternativas para Teherán son “un acuerdo de buena fe” o “la reanudación de las operaciones de combate” y ha advertido que las bases estadounidenses en todo el mundo ya se están preparando para ello.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que ha contactado con “decenas” de buques en el estrecho de Ormuz para facilitar el tráfico marítimo en este paso, en línea con la misión “humanitaria” anunciada en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo representan a 87 países de todo el mundo y, tal y como ha mencionado el presidente, no son más que espectadores neutrales e inocentes", dijo el jefe del CENTCOM, el almirante Bad Cooper, en un comunicado difundido en redes sociales.

“En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con decenas de buques y compañías navieras para facilitar el tráfico a través del (estrecho de Ormuz), en consonancia con la intención del presidente de ayudar a guiar a los buques de forma segura a través de este estrecho corredor comercial”, aseguró Cooper.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo para el transporte global de energía. El mapa muestra la estrecha vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, limitando con Irán al norte y la Península Arábiga al sur. La isla Kharg está marcada en el lado occidental del Golfo Pérsico Foto: Getty Images

Estas declaraciones llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado una iniciativa “humanitaria” para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz, que ha denominado ‘Proyecto Libertad’, alegando que “casi todos” los países del mundo que no están implicados en la “disputa” entre Teherán y Washington han pedido a su Administración ayuda para “liberar sus barcos atrapados en el Estrecho”.