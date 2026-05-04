Así será la cita del Papa León XIV con Marco Rubio, en medio de la tensión del Pontífice con Trump

El papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La reunión tiene un gran simbolismo si se tiene en cuenta que las últimas semanas el cruce del presidente Trump con el sumo pontifice ha subido de tono. Se sabe que la reunión será a las 11:30 de la mañana, hora del Vaticano.

El papa León XIV recibirá esta semana a Marco Rubio, en medio de las tensiones por la polémica con el presidente Donald Trump

Una fuente vaticana confirmó el domingo a la AFP las informaciones de la prensa local de que la reunión era un intento de “descongelar” las relaciones entre el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo y el gobierno estadounidense.

También se espera que Rubio se reúna con sus homólogos del Vaticano, Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, durante su estancia en Roma, según una fuente del gobierno italiano citada el domingo. Rubio también había solicitado una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las aliadas europeas más cercanas de Trump.

El Papa ha criticado el papel de Trump en los conflictos internacionales. Sus comentarios sobre los ataques de Israel contra Irán, desataron la furia de Trump que lo tachó de “hombre que no cree en detener el crimen” y de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”. Trump publicó posteriormente una imagen generada por IA que aparentemente lo representaba a él mismo como Jesucristo.

León XIV vs. Trump: ¿qué hay detrás de la disputa entre el papa y el presidente?

La visita del jueves será la segunda reunión del papa y Rubio. El secretario de Estado fue recibido en el Vaticano junto con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en mayo de 2025, apenas unos días después de que León fuera elegido papa.

*Con información de AFP