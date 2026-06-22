Gustavo Petro lanzó inesperada invitación a Donald Trump: “Hay que meterle mucha sabiduría”

Tras los resultados del preconteo que entregó la Registraduría, donde ganó la segunda vuelta presidencial Abelardo De la Espriella, el presidente Gustavo Petro sigue publicando mensajes referentes a esos resultados.

En una publicación que hizo desde Panamá, en donde adelanta una agenda de trabajo, el mandatario lanzó una sorpresiva invitación a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la cual mencionó el actual panorama de Colombia, Perú y Venezuela.

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“Ahora invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar, porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

En otro de los apartes del mensaje volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral del país: “Ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”.

“Cómo no se dejó auditar el software no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota, posible derrota pírrica del progresismo, a cambio de la soberanía nacional. Pírrica porque el progresismo es ahora más grande que cuando el pueblo me eligió, lo cual demuestra mucha gratitud y reconocimiento del pueblo de Colombia, que no nos ha quitado poder de la palabra, sino más poder. Aquí para la historia de Colombia dejo los algoritmos existentes que permiten la vulnerabilidad externa del software”, reiteró Petro.

También agregó: “Ya se sabe que los algoritmos que suspendieron de la metabase del E14, como la estampilla de la historia y el candado Hash sí permitieron cambiar formularios E14 ya puestos. Ya sabemos que algunos jurados del exterior, que no podían ser jurados por ser residentes en Colombia, sin anular lo hecho en las urnas, eran residentes de Colombia”.

“Ya sabemos que entraron millones de dólares del exterior invertidos en desprestigiar al gobierno, a mí, al Pacto Histórico y a Iván Cepeda, que le hicieron creer a millones de colombianos que Iván era guerrillero cuando nunca cogió un arma, y solo investigó el asesinato de su padre senador hasta saber el autor oficial y funcionario público, y eso lo llevó, como a mí, por ser parresiastas a averiguar los culpables del genocidio del pueblo humilde de Colombia. Aquí pueden leer un poco difícil y para que quede en la historia de estos días, y aprenda el pueblo a unirse y defender sus intereses, los algoritmos vulnerables del software privado de los hermanos Bautista”, insistió el mandatario colombiano.

En pleno proceso de escrutinio, el presidente Gustavo Petro salió del país y en su cuenta de X reveló el destino

Petro, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del país, finaliza su mandato el próximo 7 de agosto.