En pleno proceso de escrutinio, el presidente Gustavo Petro salió del país y en su cuenta de X reveló el destino

En medio de la andanada de críticas que publicó el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, donde aún no ha reconocido el resultado del preconteo en el que ganó la segunda vuelta Abelardo De La Espriella, se conoció que el jefe de Estado salió del país.

La situación se da en medio de un proceso de escrutinio para corroborar el resultado entregado por la Registraduría en el preconteo de votos, en el cual De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Iván Cepeda logró 12.708.712.

¿Cómo se realiza el escrutinio de votos en Colombia y cuándo se sabe el resultado? Esta es la tecnología usada para el conteo oficial

El propio mandatario expresó que se encuentra adelantando una agenda de trabajo en Panamá y explicó las razones de su viaje.

“Estoy en Panamá por unas horas en la conmemoración de los 200 años del Congreso anfictiónico de Panamá, con delegados de países de América Latina; hay varios presidentes, están delegados de la OEA, la ONU y los EE. UU. He explicado mi tesis de un posible pacto permanente con EE. UU. basado en las energías limpias de las que América Latina es poderosa y podemos ayudar como América a toda la humanidad, como hemos hecho precisamente con los cambios republicanos y libertarios que hicimos en la época del primer congreso afictiónico”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en su cuenta: “Pero también América Latina debe reconocer que participar en la lucha comercial entre China y EE. UU., y la idea gubernamental estadounidense de mantener las energías fósiles como base de la riqueza y el poder, no sirve a la humanidad ni a la vida de América”.

“El discurso antimigración solo sirve para no discutir los problemas más graves que afectan la existencia misma de la humanidad. Las corrientes migratorias dependen de estos temas y no de la fuerza que se ejerza contra los migrantes. Debemos entendernos así como hace 200 años lo intentamos.

Los problemas principales de la humanidad son: la inteligencia artificial no regulada por un acuerdo público en una democracia global que acaba con la separación entre verdad, realidad y la mentira y acaba con el principio tótem de la humanidad: conocer lo que le rodea y a sí misma”, recalcó el jefe de Estado.

Además, manifestó en esa plataforma digital: “El otro problema es la crisis climática por consumir cada vez más combustibles fósiles que científicamente lleva a la extinción de la vida. Estos grandes problemas acrecientan la migración del sur al norte, buscando el agua y el buen vivir que abandona el sur en medio de guerras bárbaras y narcotráfico, mientras el consumo está en el norte. El aumento del poder bárbaro del narcotráfico se debe a que es sustituto fugaz y mortal del empobrecimiento creciente de las áreas del sur que se quedan sin agua y de riqueza social. Esas zonas cubrirán toda la zona tórrida y se extenderán al norte”.

“América Latina puede ser nodo fundamental al estar entre el Pacífico y el Atlántico con distancias muy cortas como en Panamá y Colombia, para conectar toda la humanidad con las distancias más cortas a los cinco continentes, sobre todo si hay una gobernanza de la humanidad sobre la inteligencia artificial.

América Latina es un poder real para resolver la crisis climática si hace un pacto con EE. UU. para limpiar la propia matriz de generación eléctrica de EE. UU. y ayudar algo a China, y toda América puede ser 100 % de energía limpia interconectada. Aporte fundamental a la vida”, subrayó el mandatario.

También insistió: “Otra vez podemos iluminar como faro a la humanidad desde toda la América, como hace doscientos años con la idea de libertad; así Santander, por conveniencia, hubiera evitado que invitaran a Haití, y ocurrió nuestra primera traición al pueblo que hizo nuestra bandera porque aún había esclavitud en América y nos demoramos mucho en cumplir el primer mandato del congreso afictiónico de Panamá: acabar la esclavitud”.

“Hoy hay que corregir ese error; las viejas y las nuevas esclavitudes deben ser superadas. Haití debe ser invitada de honor por hacer la gran revolución de la libertad negra en el continente americano y en el mundo”, manifestó Petro.

A renglón seguido indicó: “Reconozco las palabras del senador estadounidense Bernie Moreno por hablar de sacarme de la lista OFAC en la que estoy injustamente. Sé lo que significa eso, no solo personal y familiarmente, sino políticamente en estos tiempos. Significa de parte de EE. UU. que entiende que ya el progresismo no es arrasable, que ahora lo que pueden es enfrentarse, ya no a guerrilleros insurgentes, sino a pueblos de millones de personas, y que eso no conviene ni a EE. UU. ni a Latinoamérica ni a América”.

Habla Iván Cepeda: Pacto Histórico presenta 57.000 reclamaciones y responde a declaraciones de Abelardo De La Espriella

“Es hora de entendernos y de hablar de problemas comunes, y de Cuba y Venezuela y la democracia en América y la paz y el progreso. Aquí no cabe, si no queremos ir a un Holocausto y una inestabilidad peligrosa para todos y todas, hablar y buscar caminos comunes como se hizo en el Congreso anfictionico de Panamá hace 200 años. Somos humanos y no podemos caer en barbaries”, puntualizó Petro.