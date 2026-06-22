¿Cómo se realiza el escrutinio de votos en Colombia y cuándo se sabe el resultado? Esta es la tecnología usada para el conteo oficial

Colombia vivió una jornada electoral decisiva con la segunda vuelta presidencial realizada el domingo, 21 de junio, en la que los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas para escoger entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

¿Cómo va el escrutinio en Colombia? La aplicación para consultar desde su celular el conteo de votos de la segunda vuelta

Luego de una extensa jornada de ocho horas, la Registraduría Nacional del Estado Civil fue compartiendo los respectivos boletines oficiales con base en el preconteo. Con la mayor parte de las mesas reportadas, estos mostraron como ganador al candidato de derecha, Abelardo De La Espriella, según información preliminar de la entidad.

Sin embargo, para muchos, este resultado no es definitivo. Con ello, se da inicio al escrutinio de votos, un proceso clave dentro del sistema electoral que garantiza la transparencia y la legitimidad de los resultados. En la práctica, este procedimiento comienza inmediatamente después del cierre de la jornada de votación y atraviesa varias etapas antes de consolidar el resultado oficial.

Escrutinio de votaciones presidenciales 2026 en Corferias Foto: COLPRENSA

Según el Código Electoral, los resultados oficiales únicamente se dan a conocer cuando finaliza este proceso. La duración del escrutinio varía según la cantidad de votos emitidos y el número de reclamaciones que se presenten durante este.

Como referencia, en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el conteo oficial inició hacia las 8:00 de la noche del mismo día de la elección y se extendió hasta el 2 de junio, cuando finalmente se logró la consolidación de los resultados a nivel nacional. En general, la experiencia de procesos electorales anteriores muestra que el escrutinio puede tardar entre tres días y hasta dos semanas en completarse.

Ciudad de Bogotá, votaciones, voto, mesas, urnas Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Cómo funciona el software en el escrutinio?

Es importante entender que, el software usado en Colombia para las elecciones no tiene responsabilidades en el conteo inicial de votos, la selección de jurados, la recepción de sufragios, la transmisión de actas ni el escrutinio oficial.

De acuerdo con Indra, la multinacional española de tecnología encargada de desarrollar el software de escrutinio utilizado por la Registraduría Nacional, según lo reseñado por Caracol Radio, su papel se limita exclusivamente a la consolidación y difusión de información preliminar del preconteo.

Autoridades electorales confirmaron la validación del software usado en el proceso de segunda vuelta. Foto: @Registraduria

Asimismo, la compañía explicó que el software utilizado está diseñado principalmente para apoyar la divulgación de resultados preliminares a través de distintos canales digitales. Entre sus funciones se incluyen soluciones web para la publicación de datos, repositorios de información para medios de comunicación, sistemas de visualización interactiva y una sala de prensa multimedia de carácter nacional, orientada a facilitar el acceso rápido a la información electoral.

“El software de escrutinio y de preconteo no trabaja con cédulas. Ese software no recibe números de cédula, únicamente consolida la información que llega desde las mesas de votación y las actas electorales”, afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos.

¿Cuáles son las fases del escrutinio?

La tecnología electoral en Colombia se utiliza en dos fases diferenciadas, las cuales son operadas y supervisadas por la Registraduría Nacional. En la primera etapa se encuentra el Software de Transmisión y Consolidación del Preconteo, encargado de recibir la captura inicial y enviar los datos contenidos en las actas E-14 desde cada mesa de votación, garantizando así una rápida difusión de la información preliminar.

En una segunda fase actúa el Software de Escrutinio, una herramienta tecnológica de propiedad del Estado que consolida la información jurídica y oficial de los resultados. Este sistema cuenta con la vigilancia y supervisión de la Procuraduría General de la Nación, lo que incluye mecanismos de control como el congelamiento de datos para asegurar la transparencia del proceso.

Finalmente, es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de declarar oficialmente a los candidatos electos, momento a partir del cual los resultados adquieren carácter definitivo.