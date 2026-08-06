Expertos advirtieron de posible amenaza que enfrentaría Venezuela como consecuencia de los terremotos de junio

Tras seis semanas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, una nueva crisis se asoma en el horizonte. Más allá de las lamentables cifras de víctimas y desaparecidos, la gestión de los millones de toneladas de restos de edificios y viviendas colapsadas se ha convertido en una amenaza silenciosa para el entorno natural y el bienestar de los ciudadanos.

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Un nuevo desafío tras la tragedia

El colapso de al menos 190 edificios y el daño a miles de viviendas han generado un volumen de residuos sin precedentes, especialmente en la zona costera de La Guaira.

La preocupación principal de los especialistas radica en el manejo inadecuado de estos desechos sólidos. Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Clima21, ha destacado la gravedad de verter estos materiales en el ecosistema marino al señalar que “el daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia”.

El océano en el punto de mira

La posibilidad de que los restos de construcción terminen en el agua no solo enturbia el mar, sino que también inicia un proceso de degradación química y física. Según la bióloga Mariana Hernández, “la energía de las olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Los escombros podrían convertirse en microplásticos y afectar la vida marina, alertan expertos. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta fragmentación da lugar a los llamados microplásticos, que son piezas diminutas de plástico (menores a 5 milímetros) casi invisibles, pero que entran en la dieta de los peces y afectan toda la biodiversidad marina. Además, el aumento de la turbidez —un término que describe qué tan sucia u opaca está el agua— impide que la luz llegue a los arrecifes de coral, afectando su supervivencia y la de los pescadores que dependen de ellos.

Respirar el desastre: riesgos en el aire

El peligro no se limita al agua; también flota en el ambiente. El polvo generado por los derrumbes y por el movimiento de las máquinas que remueven los escombros está provocando problemas respiratorios inmediatos. La doctora Carmen Limiñana, quien atendió la emergencia en el sitio, advirtió que “vemos reagudizaciones de asma y personas con problemas de broncoespasmo porque han aspirado el contenido del polvo”.

Personas con asma y enfermedades pulmonares figuran entre las más afectadas. Foto: AFP

Este fenómeno es especialmente peligroso para las personas vulnerables que ya padecen afecciones pulmonares crónicas y que, debido a la tragedia, han perdido el acceso a sus tratamientos habituales.

Aunque el Gobierno ha anunciado una política de “tolerancia cero” contra quienes arrojen desechos al mar, los expertos insisten en la necesidad de implementar un protocolo efectivo de reciclaje.