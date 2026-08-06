El botón del celular que ayuda a solucionar las fallas de internet: solo debe ir a esta parte del menú para activarlo

¿Le ha pasado que intenta enviar un mensaje por WhatsApp y este se queda cargando sin enviarse? Es una situación más común de lo que parece. Las fallas en la conexión a internet, ya sea por wifi o datos móviles, hacen parte del día a día de muchos usuarios e impiden no solo el uso de aplicaciones de mensajería, sino también de varias funciones del celular.

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Cuando esto ocurre, es normal sentir frustración, sobre todo porque da la impresión de haber quedado incomunicado. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de fallas temporales que pueden solucionarse con algunos ajustes sencillos o pequeños trucos que ayudan a restablecer la conexión.

¿Qué es el modo avión y por qué puede ayudar?

De acuerdo con el portal Xataka, el modo avión es una función del móvil que desactiva temporalmente todas las conexiones inalámbricas, como la red móvil, el wifi, el Bluetooth, el GPS y el NFC. Mientras está activado, no es posible hacer llamadas, enviar mensajes ni acceder a internet.

Aun así, el dispositivo continúa funcionando con normalidad y permite utilizar aplicaciones y archivos almacenados en el teléfono, como fotografías, videos o música descargada. Aunque esta función fue diseñada para cumplir con las normas de seguridad durante los vuelos, con el tiempo también ha encontrado otros usos.

Los problemas de conexión a internet pueden impedir el funcionamiento de ciertas aplicaciones. Foto: Getty Images

Uno de ellos es ayudar a recuperar la conexión a internet. Según explicó la experta en tecnología María Sánchez en su cuenta de TikTok, activar el modo avión durante unos segundos y luego desactivarlo hace que el celular se desconecte de la red móvil y vuelva a buscar la antena de telefonía con la mejor señal disponible.

Al restablecer la conexión, el dispositivo puede enlazarse con una antena menos saturada o con una cobertura más estable, lo que en algunos casos mejora tanto la conexión de datos móviles como la red wifi.

El modo avión desactiva temporalmente todas las conexiones inalámbricas del celular. Foto: Getty Images

Este truco resulta especialmente útil cuando la conexión wifi presenta bloqueos temporales. No obstante, no es una solución para todos los problemas. Si la falla se debe a una avería del operador, un corte del servicio de internet, un router dañado o la ausencia de cobertura en la zona, activar el modo avión no resolverá el inconveniente.