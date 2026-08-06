¿Qué significa el símbolo del ‘tridente’ en los cables USB? La función que muchos desaprovechan

Con el uso constante de los celulares, los cables USB se han convertido en parte indispensable de la rutina diaria. Estos accesorios no solo permiten recargar la batería de los celulares, sino también conectar una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde computadoras hasta accesorios y equipos de almacenamiento.

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Sin embargo, uno de los detalles que suele pasar desapercibido es el pequeño símbolo impreso en muchos de estos conectores, el cual con frecuencia es confundido con un tridente o un conjunto de flechas.

En realidad, este ícono corresponde al logotipo oficial del estándar USB y representa un diagrama de cableado universal, según información reseñada en el sitio web Okdiario.com Sus extremos terminan en un círculo, un cuadrado y un triángulo, figuras que simbolizan la capacidad del sistema para comunicarse con distintos tipos de periféricos.

Cable USB. Foto: Getty Images

Cuando este emblema aparece sin otros distintivos adicionales, significa que el puerto o cable pertenece al estándar USB 2.0, cuya velocidad máxima teórica de transferencia de datos alcanza los 480 megabits por segundo (Mbps).

Además del conocido símbolo con forma de tridente, algunos puertos y cables USB incluyen las letras SS, una abreviatura de SuperSpeed. Esta identificación permite reconocer las conexiones compatibles con los estándares USB 3.0 o USB 3.1, capaces de alcanzar velocidades de transferencia de datos desde los 5 Gbps.

Ilustración de puertos USB amarillos. Foto: Creado con Inteligencia Artificial de ChatGPT

Con el avance de la tecnología, el tradicional ícono del tridente ha comenzado a desaparecer en muchos equipos recientes debido a la expansión del conector USB-C. Al tratarse de un puerto reversible y diseñado para múltiples funciones, los fabricantes suelen reemplazar el antiguo símbolo por un rayo o por las siglas SS, que hacen referencia a la velocidad de transmisión de datos.

El conector USB-C se ha consolidado como un estándar dentro de la industria tecnológica gracias a un diseño que eliminó varias de las limitaciones de los conectores convencionales. Una de sus principales ventajas es que puede insertarse en cualquiera de sus dos posiciones, evitando la molestia de encontrar la orientación correcta antes de conectarlo.

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Además de facilitar la carga de dispositivos, el USB-C también permite transferir grandes volúmenes de información y transmitir video de alta resolución, lo que ha reducido la necesidad de utilizar conexiones como HDMI o DisplayPort en numerosos equipos.