Su cable USB-C puede dañarse si comete estos errores: la forma correcta de usarlo para sacarle el máximo provecho

Aunque los cables USB tipo C están diseñados para ser duraderos, su vida útil depende en gran medida del uso que se les dé.

5 de marzo de 2026, 11:26 a. m.
Los cables USB-C se han convertido en uno de los estándares de conexión más utilizados en la tecnología actual.
Los cables USB han experimentado importantes avances en los últimos años para ofrecer una experiencia más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. Un ejemplo de ello es la llegada del USB tipo C, que se ha convertido en uno de los estándares de conexión más utilizados en la tecnología moderna.

Este tipo de cable pertenece a la familia del USB (Universal Serial Bus) y se caracteriza por su conector pequeño, ovalado y reversible. Esto significa que puede conectarse en cualquier posición, sin necesidad de preocuparse por el lado correcto, lo que facilita su uso frente a versiones anteriores.

A diferencia de conectores más antiguos, como el USB-A o el micro-USB, el USB-C fue diseñado para ofrecer mayor velocidad de transferencia, más potencia y una mayor versatilidad. Por esta razón, cada vez más dispositivos electrónicos lo incorporan como puerto principal.

El USB-C se está consolidando como el conector universal para muchos dispositivos modernos.
Una de sus funciones más comunes es la carga de dispositivos electrónicos. Muchos teléfonos inteligentes, tablets, computadores portátiles, audífonos y consolas portátiles utilizan cables USB-C para recibir energía. Además, este tipo de cable permite la carga rápida, lo que reduce considerablemente el tiempo necesario para recargar una batería.

Sin embargo, aunque no existe una regla estricta sobre cómo deben utilizarse, es importante tener ciertos cuidados para prolongar su vida útil y evitar daños en sus componentes internos. Para entenderlo mejor, hay que saber que estos cables cuentan con aproximadamente 24 pines que se conectan a los contactos del dispositivo, y cada uno cumple funciones específicas, como la carga de energía, la transferencia de datos o la carga rápida.

Estos pines no son intercambiables, por lo que la calidad del cable puede influir en su funcionamiento. En algunos casos, especialmente con cables de baja calidad, ciertas funciones pueden fallar porque solo incluyen algunos de los pines necesarios, como los destinados a la transferencia de datos de alta velocidad.

Una de sus funciones más comunes es cargar dispositivos electrónicos.
Por esta razón, es fundamental darle un uso adecuado al cable para garantizar un mejor rendimiento. Uno de los errores más comunes es doblarlo cerca del conector. Esta zona es la más sensible, ya que allí se concentran los pequeños conductores internos. Si el cable se dobla constantemente en el mismo punto, puede romperse por dentro y dejar de funcionar correctamente.

Asimismo, mantenerlo limpio también es importante. El polvo, la pelusa y otros residuos pueden acumularse en el conector y afectar el contacto eléctrico. Por ello, se recomienda guardarlo en estuches aptos y, si es necesario, limpiar el conector con aire comprimido o con un cepillo suave.

Finalmente, enrollarlo con demasiada fuerza o guardarlo doblado en espacios pequeños puede deformar los conductores internos. Lo más recomendable es envolverlo de forma amplia o utilizar organizadores de cables que eviten tensiones innecesarias.

