Tecnología

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Este estándar de conexión constituye una evolución tecnológica que integra comodidad, velocidad y amplia compatibilidad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de enero de 2026, 5:31 p. m.
Los puertos USB pueden estar clasificados por colores.
Los puertos USB pueden estar clasificados por colores. Foto: Getty Images

En los últimos años, el USB-C se ha consolidado como uno de los estándares más populares para conectar dispositivos electrónicos. Este tipo de puerto y conector destaca por su diseño reversible, su practicidad y su versatilidad para múltiples tareas.

Se utiliza para transferir datos entre dispositivos, cargar teléfonos, laptops y tablets, e incluso para transmitir video y audio de alta calidad. Gracias a su capacidad de soportar altas velocidades de transferencia, permite mover archivos pesados, como videos en 4K o juegos, mucho más rápido que los puertos USB antiguos.

Su color no es casualidad: los USB morados pertenecen a una versión más rápida y potente.
El USB-C se ha convertido en uno de los estándares más populares. Foto: Getty Images

Sin embargo, pocos conocen el verdadero significado de la letra “C”. Según explica Computer Hoy, la “C” no es un acrónimo ni una frase técnica complicada; simplemente identifica el tipo de conector dentro del estándar USB. Así como antes existían los USB‑A y USB‑B, la industria decidió usar la letra “C” para nombrar esta nueva generación de conectores.

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Lo que hace especial al USB-C no es solo su nombre, sino su capacidad para transmitir datos a alta velocidad, cargar dispositivos rápidamente e incluso enviar señal de video, todo a través de un mismo cable. Esto lo convierte en un estándar práctico y muy versátil.

Tecnología

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Tecnología

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Tecnología

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Tecnología

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Tecnología

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Tecnología

2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

Tecnología

¿Influyen los colores de los cables Ethernet en la velocidad de la conexión? Esta es la verdad sobre su significado

Tecnología

El puerto de conexión que estaría a punto de desaparecer de los computadores: esta es la alternativa que lo reemplazaría

Tecnología

El accesorio clave que podría dejar de incluirse en la caja de los celulares nuevos por esta razón

Vehículos

Esto es lo que puede hacer (y no lo sabía) con el puerto USB de su carro

Otra ventaja importante es su compatibilidad con la carga rápida. Muchos dispositivos modernos pueden recibir energía a través de este conector en menos tiempo, haciendo más eficiente el uso diario de nuestros aparatos.

Además, al ser un estándar cada vez más universal, un mismo cable USB-C puede funcionar con distintos dispositivos, reduciendo la necesidad de llevar varios cargadores y adaptadores.

Ilustración de un puerto USB amarillo.
El USB-C no solo es práctico, sino también versátil. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT

Su popularidad se debe a que combina reversibilidad, transferencia de datos, video y energía en un solo cable, y permite fabricar dispositivos más delgados y compatibles.

Su diseño simétrico facilita la producción, y la continuidad del estándar ha permitido incorporar nuevas velocidades y potencias sin cambiar el conector. La “C” simplemente indica su posición en la secuencia de conectores.

Más de Tecnología

Los puertos USB pueden estar clasificados por colores.

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Modo avión - Imagen de referencia

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible.

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Getty Images

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales.

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Las cuentas de WhatsApp de los usuarios son blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Se vivirán acontecimientos de gran impacto para el panorama internacional.

2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

Así se clasifican los cables Ethernet según su color.

¿Influyen los colores de los cables Ethernet en la velocidad de la conexión? Esta es la verdad sobre su significado

El teclado del computador acumula grasa y polvo.

La forma correcta de limpiar el teclado del computador sin necesidad de apagarlo: solo necesita oprimir esta tecla

Los géiseres de Encélado expulsan moléculas que podrían estar vinculadas a procesos biológicos.

Así descubrieron astrónomos un planeta que vaga solo por la galaxia y pudo ser medido desde la Tierra y el espacio

Noticias Destacadas