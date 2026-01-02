USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

En los últimos años, el USB-C se ha consolidado como uno de los estándares más populares para conectar dispositivos electrónicos. Este tipo de puerto y conector destaca por su diseño reversible, su practicidad y su versatilidad para múltiples tareas.

Se utiliza para transferir datos entre dispositivos, cargar teléfonos, laptops y tablets, e incluso para transmitir video y audio de alta calidad. Gracias a su capacidad de soportar altas velocidades de transferencia, permite mover archivos pesados, como videos en 4K o juegos, mucho más rápido que los puertos USB antiguos.

El USB-C se ha convertido en uno de los estándares más populares. Foto: Getty Images

Sin embargo, pocos conocen el verdadero significado de la letra “C”. Según explica Computer Hoy, la “C” no es un acrónimo ni una frase técnica complicada; simplemente identifica el tipo de conector dentro del estándar USB. Así como antes existían los USB‑A y USB‑B, la industria decidió usar la letra “C” para nombrar esta nueva generación de conectores.

Lo que hace especial al USB-C no es solo su nombre, sino su capacidad para transmitir datos a alta velocidad, cargar dispositivos rápidamente e incluso enviar señal de video, todo a través de un mismo cable. Esto lo convierte en un estándar práctico y muy versátil.

Otra ventaja importante es su compatibilidad con la carga rápida. Muchos dispositivos modernos pueden recibir energía a través de este conector en menos tiempo, haciendo más eficiente el uso diario de nuestros aparatos.

Además, al ser un estándar cada vez más universal, un mismo cable USB-C puede funcionar con distintos dispositivos, reduciendo la necesidad de llevar varios cargadores y adaptadores.

El USB-C no solo es práctico, sino también versátil. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT

Su popularidad se debe a que combina reversibilidad, transferencia de datos, video y energía en un solo cable, y permite fabricar dispositivos más delgados y compatibles.

Su diseño simétrico facilita la producción, y la continuidad del estándar ha permitido incorporar nuevas velocidades y potencias sin cambiar el conector. La “C” simplemente indica su posición en la secuencia de conectores.