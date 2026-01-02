Tecnología

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el 'modo avión' en su celular

Esta función no solo es fundamental para ahorrar energía, sino que su propósito va mucho más allá, especialmente al momento de viajar.

Redacción Tecnología
2 de enero de 2026, 3:53 p. m.
El modo avión está integrado en la mayoría de celulares
El modo avión está integrado en la mayoría de celulares Foto: Getty Images/iStockphoto

El celular se ha convertido en un compañero indispensable en la vida diaria, tanto a nivel personal como laboral, facilitando numerosas tareas. Desde él, se pueden realizar llamadas y videollamadas, enviar mensajes, navegar por redes sociales, jugar en línea, entre muchas otras funciones.

Entre sus múltiples herramientas, destaca el modo avión, cuya función principal es desactivar de manera rápida y completa todas las conexiones inalámbricas del dispositivo. Originalmente, esta opción se creó para cumplir con las normas de seguridad en los aviones, pero hoy se ha vuelto útil en diversas situaciones cotidianas.

Al activarlo, el teléfono deja de transmitir señales de radio, lo que significa que se desactivan la red celular, las llamadas, los mensajes de texto, los datos móviles, el wifi, el Bluetooth e incluso, en la mayoría de los casos, el GPS. Sin embargo, muchos dispositivos permiten reactivar manualmente el wifi o el Bluetooth mientras se mantiene el modo avión, lo que permite conectarse a internet o a otros dispositivos sin interferir con otras señales.

Muchas personas desconocen por qué se solicita que se active este modo.
Muchas personas desconocen por qué se solicita que se active este modo. Foto: Getty Images/iStockphoto

En los aviones, aunque los pasajeros reciben advertencias sobre su uso, muchos lo ignoran pensando que no tiene importancia. No obstante, los dispositivos electrónicos pueden interferir con los sistemas de control del avión, y no seguir este protocolo podría generar situaciones críticas.

Algunos consideran que la tecnología actual hace innecesario activar el modo avión, pero esta normativa sigue siendo relevante. Según Computer Hoy, no usarlo puede provocar interferencias mínimas en la cabina que afecten las comunicaciones del piloto.

Tanto la TSA en Estados Unidos como la AESA en España exigen esta medida, no para prohibir los smartphones, sino para evitar que las señales móviles (3G/4G/5G) interfieran con instrumentos sensibles, especialmente el radioaltímetro utilizado durante los aterrizajes. Por su parte, dispositivos con conexión Bluetooth o wifi suelen ser seguros, si la aerolínea dispone de ellos.

El uso de dispositivos móviles a bordo genera inquietud entre los pasajeros.
El uso de dispositivos móviles a bordo genera inquietud entre los pasajeros. Foto: Getty Images

Aunque la probabilidad de riesgo es baja, la posibilidad de interferencia con equipos críticos sigue existiendo. En algunas regiones, como Estados Unidos, incluso se limitan las potencias de las torres cercanas a los aeropuertos. Por precaución, siempre se recomienda activar el modo avión durante el vuelo.

