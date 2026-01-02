Tecnología

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Se trata de una situación que muchos han experimentado y que aplica tanto a dispositivos Android como a iPhone.

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible
La tecnología ha impulsado numerosos avances que hoy facilitan la vida de muchas personas. Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de mantener a los usuarios comunicados, informados y entretenidos. Además, ofrece herramientas que permiten conocer la ubicación de un dispositivo o ciertas actividades, siempre que se utilicen de manera responsable.

Es importante destacar que estas funciones no deben emplearse para vulnerar la seguridad de terceros. Su uso es apropiado únicamente en situaciones necesarias, como cuando un teléfono móvil es robado o extraviado. En estos casos, el propietario puede acceder a métodos que le permiten conocer la posible ubicación del dispositivo.

Esto convierte la localización de un celular en un asunto de privacidad personal, ya que facilita su recuperación y reduce el riesgo de que la información contenida en él sea utilizada indebidamente. No obstante, es fundamental manejar esta función con responsabilidad: el acceso a la información debe estar autorizado por el usuario y emplearse únicamente con fines legítimos, pues un uso indebido puede generar problemas.

Los dispositivos Android cuentan con la función “Encontrar mi dispositivo”, una herramienta gratuita vinculada a la cuenta de Google del usuario. Para utilizarla, el equipo debe tener activada la ubicación, estar conectado a internet y contar con una cuenta de Google asociada. Desde otro teléfono, tablet o computador, se puede acceder al servicio iniciando sesión con la misma cuenta, lo que permite visualizar la última ubicación conocida del dispositivo en un mapa.

En el caso de Apple, la herramienta equivalente se llama “Buscar mi iPhone”, integrada en todos los dispositivos iOS. Esta función se activa al configurar el iPhone con una cuenta de iCloud. Para localizar el equipo, basta con ingresar a iCloud desde otro dispositivo y acceder a la opción de búsqueda, donde se muestra la ubicación en tiempo real o la última posición registrada.

Si, tras usar estas herramientas, no es posible recuperar el dispositivo, se recomienda contactar al operador móvil para bloquear la línea y el IMEI, evitando así un uso fraudulento. Asimismo, es importante cambiar las contraseñas de todas las cuentas vinculadas al teléfono, incluyendo correo electrónico, redes sociales y aplicaciones bancarias.

