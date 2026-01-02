Tecnología

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Es habitual encontrar algunos errores al utilizarlo por primera vez, aunque esto no indica la existencia de un problema grave.

Redacción Tecnología
2 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales
Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales Foto: Getty Images

Una de las experiencias que más emociona a los usuarios es estrenar un nuevo dispositivo, como un celular. Este aparato se ha vuelto indispensable en la vida diaria y cada vez se le exige más para cumplir con tareas cotidianas, por lo que prestar atención a cada detalle al momento de adquirirlo resulta clave para disfrutar de una experiencia completa y sin contratiempos.

Es común encontrar algunos errores al usar el equipo por primera vez, pero esto no significa que exista un problema grave. En la mayoría de los casos, se trata simplemente de una configuración incorrecta que puede corregirse fácilmente para que el dispositivo funcione con normalidad.

Uno de los problemas más frecuentes está relacionado con la conexión wifi. Muchos usuarios intentan descargar aplicaciones y no logran conectarse a la red. Según explica Computer Hoy, esto suele deberse a los protocolos de privacidad modernos incluidos en Android, como la ‘dirección MAC aleatoria’.

Conectarse a una red wifi pública puede ser más peligroso de lo que se piensa.
Algunos ajustes de configuración puede influir en la conexión wifi. Foto: Getty Images

Cada dispositivo que accede a internet o a redes locales posee una dirección MAC (Media Access Control), un identificador único de su tarjeta de red. Esta dirección funciona como una especie de “huella digital” del dispositivo dentro de la red, permitiendo que routers y otros equipos determinen a qué dispositivo enviar la información.

Por defecto, los fabricantes activan la dirección MAC aleatoria para proteger la privacidad en redes públicas, pero esto puede generar inconvenientes en redes domésticas o corporativas. Algunos routers antiguos o con filtros activados no reconocen estas direcciones y bloquean el acceso al dispositivo al considerarlo no autorizado.

Para solucionar problemas de conexión wifi, es necesario ajustar la configuración del móvil, un proceso sencillo que no requiere conocimientos avanzados. Primero, hay que acceder a los ajustes de la red y cambiar la dirección MAC de aleatoria a la del dispositivo, de modo que el router la reconozca correctamente.

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable.
Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable. Foto: Getty Images

Si el problema persiste, conviene revisar la banda de frecuencia del router: los modelos modernos ofrecen 2,4 GHz (mayor cobertura, menor velocidad) y 5 GHz (más rápida, pero con menor alcance). Conéctese a la banda más adecuada según la ubicación del celular y evite obstáculos físicos, como fundas metálicas o muy gruesas, que puedan interferir con la señal.

Si la conexión continúa fallando, elimine la red del móvil usando la opción ‘Olvidar red’ y vuelva a ingresar la contraseña; esto ayuda a eliminar posibles archivos de caché corruptos. Como último recurso, antes de acudir al servicio técnico, reinicie el router desconectándolo de la corriente durante al menos 30 segundos para restablecer correctamente la conexión.

