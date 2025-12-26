Estos son cinco ajustes clave que debe realizar en su router wifi para protegerlo de los ciberdelincuentes en 2026

En la era digital actual, para muchos usuarios lo más importante es contar con una buena conexión a internet. De ella depende la posibilidad de realizar múltiples actividades cotidianas, como interactuar en redes sociales, comunicarse a través de aplicaciones de mensajería, ver videos y películas, editar documentos en línea, entre muchas otras.

Sin embargo, esta eficiencia y centralidad en la vida diaria es precisamente lo que ha convertido al router wifi en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, que permanecen al acecho de forma constante.

Esto ocurre porque el router funciona como el intermediario de todo el tráfico digital del hogar o la oficina. Desde mensajes y correos electrónicos hasta transacciones bancarias y el funcionamiento de dispositivos inteligentes, toda la información circula por este equipo.

Si un atacante logra comprometer el router, puede interceptar datos, redirigir conexiones hacia sitios maliciosos o incluso espiar la actividad en línea de los usuarios sin que estos lo noten.

Además, los ciberdelincuentes se reinventan año tras año, perfeccionando sus tácticas y técnicas de ataque. Por ello, a pocos días de la llegada de 2026, resulta fundamental que los usuarios conozcan cómo proteger este dispositivo para evitar que su información personal y financiera se vea afectada.

En este contexto, estos son algunos ajustes clave que se deben realizar para mantener el router a salvo, según Computer Hoy:

1. Cambiar el usuario y la contraseña: Los routers suelen venir con credenciales predeterminadas que son ampliamente conocidas por los ciberdelincuentes. Si no se modifican, cualquier persona con acceso a la red podría ingresar al panel de administración, alterar la configuración o incluso espiar el tráfico de datos.

2. Activar siempre WPA3 o WPA2-AES: Estos protocolos de seguridad cifran la información que viaja por la red wifi. WPA3 es el más moderno y seguro, ya que ofrece mayor protección contra ataques de fuerza bruta. En caso de que el router no lo soporte, WPA2 con cifrado AES sigue siendo una alternativa confiable.

3. Actualizar el firmware del router: El firmware controla el funcionamiento interno del dispositivo. Las actualizaciones suelen corregir fallos de seguridad, cerrar vulnerabilidades detectadas y mejorar el rendimiento general del equipo.

4. Desactivar WPS: Aunque el sistema WPS fue creado para facilitar la conexión de dispositivos, presenta debilidades que pueden ser explotadas para obtener la contraseña del wifi en pocos minutos.

5. Crear una red para invitados: Separar los dispositivos principales de los visitantes evita que terceros tengan acceso directo a computadores, celulares o dispositivos inteligentes del hogar. De esta manera, si un equipo invitado está infectado con malware, la red principal se mantiene protegida, reduciendo el riesgo de robo de información o contagio.