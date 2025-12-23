Tecnología

Estos dos electrodomésticos de uso cotidiano en el hogar podrían estar detrás del aumento en el consumo de energía

Aunque los electrodomésticos son indispensables en los hogares modernos, su uso responsable es clave para equilibrar comodidad y ahorro energético.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
23 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen.
Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen. Foto: Getty Images

Los electrodomésticos se han convertido en aliados indispensables de la vida cotidiana. Desde la nevera que conserva los alimentos hasta la lavadora que agiliza las tareas del hogar, estos dispositivos no solo ahorran tiempo y esfuerzo, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de personas. No obstante, su uso constante los posiciona como uno de los principales responsables del consumo energético en los hogares.

Más que una moda, contar con electrodomésticos es hoy una necesidad. Su presencia permite optimizar las labores diarias, simplificar procesos y, en muchos casos, realizar varias actividades de manera simultánea. Sin embargo, esta practicidad tiene un costo: muchos de estos aparatos demandan grandes cantidades de energía.

Uno de los factores que más incide en este consumo es el tiempo de uso. Algunos electrodomésticos permanecen conectados las 24 horas del día, lo que se traduce en un aumento significativo del gasto eléctrico mensual. A esto se suma la potencia necesaria para su funcionamiento, especialmente en aquellos equipos que generan calor o frío.

Hacer buen uso de los electrodomésticos puede reducir la factura de energía.
Hacer buen uso de los electrodomésticos puede reducir la factura de energía. Foto: Getty Images

Por esta razón, los expertos recomiendan utilizar ciertos aparatos con precaución y responsabilidad. Un uso excesivo o inadecuado puede impactar directamente en la factura de energía. De acuerdo con el portal www.repsol.com, la lavadora y la secadora encabezan la lista de los electrodomésticos que más electricidad consumen.

Tecnología

Ciberataque silencioso: detectan paquete malicioso que permite robar mensajes y controlar cuentas de WhatsApp Web

Tecnología

¿Adiós a las lámparas LED? La nueva alternativa que podría reemplazar las bombillas y reducir el consumo de energía

Tecnología

Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

Tecnología

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

Tecnología

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

Tecnología

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

Tecnología

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Tecnología

¿Apagar o dejar conectado el árbol de Navidad? La recomendación clave para evitar un incendio en casa

Tecnología

Si hace esto con su televisor, podría provocar daños irreversibles y reparaciones muy costosas

Tecnología

Si va a usar el horno eléctrico en Navidad, este error podría disparar la factura de energía en su casa sin que lo note

¿Adiós a las lámparas LED? La nueva alternativa que podría reemplazar las bombillas y reducir el consumo de energía

“No es ningún secreto que, en líneas generales, la manera en la que utiliza los electrodomésticos es clave para sacarles el máximo partido, sobre todo teniendo claro qué aparatos gastan más luz. En este ranking, lavadora y secadora ocupan las primeras posiciones, con un consumo anual que puede alcanzar una media de 255 kWh”, señalan.

El impacto de estos equipos en el consumo energético del hogar no es menor. En algunos casos, pueden llegar a representar más del 11 % del total de la electricidad utilizada. Para reducir este gasto, los especialistas aconsejan optimizar su uso mediante lavados eficientes, evitando ponerlos en funcionamiento con cargas pequeñas y priorizando programas de baja temperatura, medidas que se reflejan directamente en el ahorro de la factura eléctrica.

La secadora puede llegar a consumir más energía que seis lavadoras funcionando simultáneamente.
La lavadora y secadora son dos electrodomésticos que consumen mucha energía. Foto: agencia 123rf

La duración de los ciclos también es un aspecto determinante. Secar grandes volúmenes de ropa o prendas de tejidos gruesos, como toallas o jeans, obliga a la secadora a trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad. Además, si la ropa sale de la lavadora con exceso de humedad, el consumo energético aumenta aún más.

“Ser más más conscientes con el ahorro de energía es una responsabilidad colectiva, pero exige de un compromiso individual que pasa por realizar pequeños gestos en el hogar con los que reducir nuestro impacto en el medioambiente. Sustituir el electrodoméstico que gasta más luz por otro más eficiente, por ejemplo, es solo una de las muchas maneras que, hemos identificado como claves a la hora de ahorrar energía en casa.”, concluyen.

Mas de Tecnología

Las estafas por aplicaciones de mensajería son cada vez más comunes.

Ciberataque silencioso: detectan paquete malicioso que permite robar mensajes y controlar cuentas de WhatsApp Web

Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen.

Estos dos electrodomésticos de uso cotidiano en el hogar podrían estar detrás del aumento en el consumo de energía

La iluminación en el hogar está experimentando una transformación significativa.

¿Adiós a las lámparas LED? La nueva alternativa que podría reemplazar las bombillas y reducir el consumo de energía

Regalar un dispositivo tecnológico puede ayudar a las personas a mantenerse conectadas.

Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

África se estaría partiendo en dos.

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

De solución funcional a ícono cultural, según millones de menciones.

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación.

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable.

Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

Noticias Destacadas