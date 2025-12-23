Estos dos electrodomésticos de uso cotidiano en el hogar podrían estar detrás del aumento en el consumo de energía

Los electrodomésticos se han convertido en aliados indispensables de la vida cotidiana. Desde la nevera que conserva los alimentos hasta la lavadora que agiliza las tareas del hogar, estos dispositivos no solo ahorran tiempo y esfuerzo, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de personas. No obstante, su uso constante los posiciona como uno de los principales responsables del consumo energético en los hogares.

Más que una moda, contar con electrodomésticos es hoy una necesidad. Su presencia permite optimizar las labores diarias, simplificar procesos y, en muchos casos, realizar varias actividades de manera simultánea. Sin embargo, esta practicidad tiene un costo: muchos de estos aparatos demandan grandes cantidades de energía.

Uno de los factores que más incide en este consumo es el tiempo de uso. Algunos electrodomésticos permanecen conectados las 24 horas del día, lo que se traduce en un aumento significativo del gasto eléctrico mensual. A esto se suma la potencia necesaria para su funcionamiento, especialmente en aquellos equipos que generan calor o frío.

Hacer buen uso de los electrodomésticos puede reducir la factura de energía. Foto: Getty Images

Por esta razón, los expertos recomiendan utilizar ciertos aparatos con precaución y responsabilidad. Un uso excesivo o inadecuado puede impactar directamente en la factura de energía. De acuerdo con el portal www.repsol.com, la lavadora y la secadora encabezan la lista de los electrodomésticos que más electricidad consumen.

¿Adiós a las lámparas LED? La nueva alternativa que podría reemplazar las bombillas y reducir el consumo de energía

“No es ningún secreto que, en líneas generales, la manera en la que utiliza los electrodomésticos es clave para sacarles el máximo partido, sobre todo teniendo claro qué aparatos gastan más luz. En este ranking, lavadora y secadora ocupan las primeras posiciones, con un consumo anual que puede alcanzar una media de 255 kWh”, señalan.

El impacto de estos equipos en el consumo energético del hogar no es menor. En algunos casos, pueden llegar a representar más del 11 % del total de la electricidad utilizada. Para reducir este gasto, los especialistas aconsejan optimizar su uso mediante lavados eficientes, evitando ponerlos en funcionamiento con cargas pequeñas y priorizando programas de baja temperatura, medidas que se reflejan directamente en el ahorro de la factura eléctrica.

La lavadora y secadora son dos electrodomésticos que consumen mucha energía. Foto: agencia 123rf

La duración de los ciclos también es un aspecto determinante. Secar grandes volúmenes de ropa o prendas de tejidos gruesos, como toallas o jeans, obliga a la secadora a trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad. Además, si la ropa sale de la lavadora con exceso de humedad, el consumo energético aumenta aún más.

“Ser más más conscientes con el ahorro de energía es una responsabilidad colectiva, pero exige de un compromiso individual que pasa por realizar pequeños gestos en el hogar con los que reducir nuestro impacto en el medioambiente. Sustituir el electrodoméstico que gasta más luz por otro más eficiente, por ejemplo, es solo una de las muchas maneras que, hemos identificado como claves a la hora de ahorrar energía en casa.”, concluyen.