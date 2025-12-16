Si va a usar el horno eléctrico en Navidad, este error podría disparar la factura de energía en su casa sin que lo note

Navidad es una de las épocas del año en las que más se incrementa el consumo de energía en los hogares. Las luces decorativas, las reuniones familiares y, sobre todo, la preparación de comidas especiales hacen que electrodomésticos como el horno eléctrico trabajen más horas de lo habitual.

Aunque el horno eléctrico es valorado por su practicidad y facilidad de uso, un manejo inadecuado durante las fiestas puede traducirse en un gasto innecesario. El problema no está en el electrodoméstico en sí, sino en ciertos hábitos que se repiten año tras año en miles de hogares, que podrían encarecer la factura de la casa.

La preparación de comidas especiales hacen que electrodomésticos como el horno eléctrico trabajen más horas de lo habitual. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el servicio técnico de electrodomésticos, Grancatek, en su sitio web, antes de darle mayor uso al horno, las personas deberían realizar una limpieza a fondo, ya que un electrodoméstico libre de restos de grasa y suciedad funciona de manera más eficiente y prolonga su vida útil.

La acumulación de residuos no solo afecta el rendimiento, sino que también puede generar humo o malos olores durante la cocción. Para evitar daños, lo ideal es optar por métodos suaves, como la limpieza con vapor o el uso de mezclas naturales a base de bicarbonato y vinagre.

Además, durante las celebraciones, es habitual intentar cocinar todo al mismo tiempo, pero sobrecargar el horno puede ser contraproducente. Un exceso de bandejas dificulta la correcta circulación del aire caliente, lo que afecta la cocción y obliga al sistema de calor a trabajar con mayor esfuerzo. En estos casos, resulta más eficiente cocinar por tandas o aprovechar la función de convección, si el equipo dispone de ella, para lograr mejores resultados.

Según lo compartido por Enel Colombia, utilizar el horno eléctrico durante una hora puede representar un consumo similar al de tener entre 20 y 30 bombillos de 100 vatios encendidos al mismo tiempo. Esto implica que una sola receta, si se cocina de manera ineficiente, podría duplicar o incluso triplicar el consumo eléctrico de un día.

El horno es uno de los electrodomésticos más fundamentales en la cocina. | Foto: Getty Images

A lo anterior, se suma el controlar la temperatura también es fundamental para un uso adecuado del horno. Cocinar a niveles más altos de lo recomendado no acelera necesariamente el proceso y sí puede dañar las resistencias, además de resecar los alimentos. Mantener la temperatura indicada y evitar abrir la puerta con frecuencia permite conservar el calor interno y reduce el esfuerzo del aparato.