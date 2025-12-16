Suscribirse

Novena de Aguinaldos 2025: con esta herramienta puede hacer las oraciones de manera virtual, fácil y rápida

Tener una aplicación permite acceder al contenido de la novena en cualquier momento y lugar, sin depender de libros físicos.

Redacción Tecnología
16 de diciembre de 2025, 6:04 p. m.
Las novenas navideñas también se pueden encontrar en digital.
Las novenas navideñas también se pueden encontrar en digital. | Foto: Getty Images

Diciembre es uno de los meses que más entusiasmo y emoción despierta en las personas, no solo porque es un tiempo de celebración, sino también de reflexión, un momento que muchos aprovechan para reunirse con sus familiares y fortalecer sus vínculos más importantes. Además, es la despedida de un año y la bienvenida de uno nuevo.

El mes está marcado por varios momentos significativos. El primero de ellos, que da inicio a la temporada navideña, es el 7 de diciembre, conocido como el Día de las Velitas. Tradicionalmente, las familias encienden velitas como un ritual de agradecimiento por todo lo vivido durante el año.

La aplicación se puede descargar en iOS y Android.
La aplicación se puede descargar en iOS y Android. | Foto: Getty Images

Posteriormente, del 16 al 24 de diciembre se celebran las novenas de aguinaldos, una tradición religiosa y cultural muy importante en Colombia y en otros países de América Latina.

Durante estos nueve días previos a la Navidad, las familias se reúnen para rezar, leer reflexiones, cantar villancicos y compartir momentos de encuentro. Las novenas pueden realizarse en casas, empresas o barrios, convirtiéndose en espacios de unión y convivencia.

Contexto: Alerta en Navidad: criminales aprovechan la temporada para relanzar extorsiones y fraudes silenciosos con tarjetas regalo

Durante mucho tiempo, lo habitual era realizarlas a través de libros impresos, diseñados específicamente con todos los rezos necesarios. Sin embargo, con el avance de la tecnología, cada vez más personas optan por utilizar sus celulares, encontrando más cómodo y sencillo acceder a las novenas de manera digital.

Esto ha impulsado el desarrollo de aplicaciones disponibles para sistemas operativos como Android y iOS, que se pueden descargar con un solo clic y ofrecen todo lo necesario para celebrarlas.

Una de estas aplicaciones es “Novenas católicas”, que permite explorar un menú con todas las funciones necesarias. Además, se puede personalizar según las necesidades de cada usuario; por ejemplo, es posible agrandar el tamaño de la letra para una mejor visibilidad al leer.

En la actualidad, las novenas de aguinaldos están disponibles en formato digital.
En la actualidad, las novenas de aguinaldos están disponibles en formato digital. | Foto: Getty Images

De esta manera, los usuarios no necesitan instalar varias aplicaciones, ya que en una sola pueden encontrar todos los recursos para los nueve días de novena, facilitando la accesibilidad y el seguimiento de esta hermosa tradición.

