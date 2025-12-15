Ideam anticipa cómo estará el clima en Colombia para el inicio de la novenas navideñas

Lunes 15 de diciembre

Finalizando el día se esperan precipitaciones de variada intensidad, con actividad eléctrica dispersa, concentradas principalmente en la región Pacífica, así como en el norte y occidente de la región Andina y el borde oriental de la Amazonía.

Los mayores acumulados de lluvia, acompañados en algunos casos por tormentas eléctricas, se prevén en Chocó, Antioquia, Santander, sectores del occidente del Valle del Cauca, sur de Bolívar y sur de Cesar. Se esperan menores cantidades de precipitación en el norte de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Cauca, sur de Córdoba, sur de Sucre y en zonas del oriente de Vaupés, Guainía y Amazonas.

En Nariño podrían registrarse algunas lloviznas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado durante el día, con posibles lluvias en horas de la noche.

Martes 16 de diciembre

Se mantendrán las lluvias hacia el occidente y centro de la región Caribe, así como en diferentes sectores de las regiones Andina y Pacífica y en el oriente de

la Amazonía. En el resto del país predominarán condiciones secas. Los mayores acumulados de precipitación se prevén en sectores de Bolívar, Sucre, Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, sur del Valle del Cauca, centro y oriente del Cauca, occidente y sur de Antioquia, Santander, norte de Boyacá, occidente y norte de Cundinamarca, centro del Tolima, Caldas, Risaralda, Amazonas, Vaupés y Guainía.

En el mar Caribe colombiano se proyectan precipitaciones significativas hacia el occidente, las cuales podrían extenderse hasta el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Miércoles 17 de diciembre

Durante el día persistirán las lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas en zonas puntuales del occidente de la región Caribe, centro y norte de la región Pacífica, centro y norte de la región Andina y oriente de la Amazonía. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Bolívar, occidente de Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, occidente de Antioquia, sur y occidente de Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, Amazonas, Vaupés, Guainía y suroriente de Vichada. Aunque se mantendrán las lluvias en el occidente del mar Caribe, para San Andrés y Providencia se prevén condiciones predominantemente secas.

Jueves 18 de diciembre

Se espera un descenso progresivo de las lluvias en la región Caribe, concentrándose principalmente al sur de esta. En contraste, se prevé un aumento de las precipitaciones en diferentes zonas de las regiones Pacífica y Andina, así como en el oriente de la Amazonía.

Son posibles lluvias fuertes en el sur de Sucre y Bolívar, Antioquia, Santander, norte de Norte de Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, oriente de Nariño, oriente de Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guainía. En el mar Caribe colombiano se mantendrán las tormentas en cercanías al golfo de Urabá, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco.

Viernes 19 de diciembre