Más de 150 personas, en su mayoría mujeres, del área de servicios generales del Ministerio de Defensa fueron las invitadas especiales e iniciaron la novena de aguinaldos compartiendo un desayuno como reconocimiento a su importante labor

El evento que estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y su gabinete. Dicha actividad, fue realizada para reconocerles la labor que día a día y de manera silenciosa, desempeñan estas personas tanto en el edificio del complejo temporal de Fortaleza (donde se encuentran los comandos de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial y el ministerio de Defensa).

Alrededor de un tamal, estas mujeres charlaron, se tomaron fotos y se integraron con quienes conviven laboralmente a diario.