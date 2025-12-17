Judicial

Helicópteros MI-17: estas son las pruebas de la Fiscalía en contra de un coronel del Ejército y dos contratistas

El cuestionado contrato tuvo un valor de 32 millones de dólares y tenía como objeto el mantenimiento de los helicópteros, fundamentales para el control del orden público en varias regiones del país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados
Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados Foto: Suministrada a Semana.

El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio, Diego Alejandro Manrique Cabezas, no aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía por el caso de corrupción en la celebración del contrato para el mantenimiento de los Helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, y que fue revelado en exclusiva por SEMANA.

Durante la imputación de cargos, el fiscal del cargo indicó que el oficial y los dos contratistas tuvieron una participación activa en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato No. 012 del 2024 con la firma Vertol Systems Company, que tiene su sede en los Estados Unidos.

Exclusivo: la historia del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17; 70.000 millones de pesos del anticipo están en riesgo

Para el fiscal del caso, el coronel se “extralimitó” y “ejerció una función que no le correspondía según la ley” cuando interfirió en el normal desarrollo de la celebración y ejecución del mencionado millonario contrato.

“El manual de contratación indicaba que debía cumplir o ejercer labor de evaluador”, detalló el delegado del ente investigador. Teniendo en cuenta varias pruebas documentales y testimoniales, la Fiscalía General estableció que, en medio de la búsqueda de oferentes, se ejerció una presión para que el contrato le fuera adjudicado a la empresa estadounidense.

Cali

Alias Max Max, el sanguinario cabecilla de las disidencias detrás del horror en Buenos Aires, Cauca

Justicia

Justicia legaliza capturas de tres implicados en escándalo del contrato millonario de helicópteros MI-17

Bucaramanga

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Medellín

El Gury Rodríguez revela detalles de cómo un escolta suyo dio de baja a un presunto ladrón en el barrio El Poblado, en Medellín

Nación

Zulma Guzmán Castro, señalada del homicidio de las niñas con talio, está hospitalizada. ¿Qué viene para la mujer?

Medellín

Misterioso mensaje de mujer tras sepelio del conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

Cali

Bulevar la 42 cambia la cara de Palmira tras décadas de deterioro urbano

Nación

Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

Nación

Estos son los detalles del megaoperativo de la Fiscalía por el caso de presunta corrupción en contrato de helicópteros MI-17

Nación

Contralor aclara el “hallazgo fiscal” que dejaron los viajes de Juliana Guerrero en los helicópteros de la Policía

Por esto, indicó que el coronel ejerció un tráfico de influencias al buscar que el “acto administrativo” beneficiara a una empresa en cuestión, lo que representó una afectación a los principios de contratación.

“Se alteró el acto administrativo mediante el cual se justifica una contratación directa”, explicó el fiscal del caso. En este sentido, señaló que se generó una afectación a los bienes de la comunidad.

En el caso del exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo, la Fiscalía General señaló que ejerció presiones ante un servidor “para obtener un beneficio”.

Este beneficio consistía, precisamente, en influenciar a un supervisor que “estaba decidido a que se iniciara ese proceso sancionatorio de incumplimiento” de la ejecución del contrato de mantenimiento. Este trámite iba a llevar a la caducidad del mencionado convenio.

Procuraduría abre indagación contra el coronel capturado por el escándalo de los helicópteros MI17 del Ejército

“Pero se logró persuadir que ampliara un plazo que realmente estaba en potestad él y en su momento tenía razón de no dar más plazos, pero logró ser persuadido por usted, doctor Hugo Alejandro Mora, y eso, pues, configura un tráfico de influencias porque, pues, allí no se pensó en el interés general y se estaba beneficiando a un tercero”, añadió el fiscal.

La conducta del exsecretario no terminó ahí, pues, junto al coronel Julián Fernández Rincón, habría buscado que se emitiera un concepto favorable en el Ejército para cambiar la forma de pago y así darle liquidez al contratista.

La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación. En las próximas horas, el ente investigador solicitará una medida restrictiva de la libertad contra los tres procesados.

Mas de Nación

Alias Max Max de las disidencias de las Farc.

Alias Max Max, el sanguinario cabecilla de las disidencias detrás del horror en Buenos Aires, Cauca

Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados .

Helicópteros MI-17: estas son las pruebas de la Fiscalía en contra de un coronel del Ejército y dos contratistas

Los accidentes de cuatro helicópteros del Ejército entre 2023 y 2024 dejaron 17 muertos y 15 heridos. El Ejército ha preferido mantener en reserva los avances de las investigaciones, sin informar a las víctimas de los siniestros.

Justicia legaliza capturas de tres implicados en escándalo del contrato millonario de helicópteros MI-17

Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca.

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Andrés 'el Gury' Rodríguez, concejal de Medellín.

El Gury Rodríguez revela detalles de cómo un escolta suyo dio de baja a un presunto ladrón en el barrio El Poblado, en Medellín

Este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad.

Zulma Guzmán Castro, señalada del homicidio de las niñas con talio, está hospitalizada. ¿Qué viene para la mujer?

El conductor del vehículo y una imagen que muestra la magnitud del accidente.

Misterioso mensaje de mujer tras sepelio del conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

Bulevar de la 42 en Palmira

Bulevar la 42 cambia la cara de Palmira tras décadas de deterioro urbano

Los premios Enrique Low Murtra son la máxima distinción en el ente acusador, resalta el trabajo de investigadores y fiscales.

La Fiscalía premió las mejores investigaciones de 2025 en todo el país. Un “ejercicio de la más organizado, focalizado y dinámico”

Zulma Guzmán Castro

Capturan en Londres a Zulma Guzmán, acusada de matar a dos niñas con talio en Bogotá

Noticias Destacadas