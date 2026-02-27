Especial Aviación

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Lo que inició en 1955 como una solución para construir oleoductos en zonas remotas del país, se transformó en Helicol, una empresa de vuelos chárter que le apuesta a nuevas formas de movilidad aérea en Colombia.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país.
A mediados de la década de 1950, Colombia avanzaba en el desarrollo de sectores estratégicos como los hidrocarburos, la energía y la infraestructura. Sin embargo, la difícil geografía del país y la dificultad que implicaba el transporte terrestre en territorios remotos fueron clave para el nacimiento de Helicol, una empresa que hoy es símbolo del transporte aéreo en el país.

Nació en 1955 de la mano de Avianca y la Keystone Helicopter Corporation. Su operación arrancó con tres helicópteros Bell 47, dedicados a movilizar los tubos para la construcción de oleoductos en las regiones petroleras y a su personal. Pero pasaron los años y Helicol evolucionó para dar solución a nuevas necesidades.

“Pasó de ser una empresa de aviación muy corporativa, enfocada al sector de hidrocarburos, para acomodarse a las necesidades del mercado y del país. Durante estos años atendimos grandes eventos en Colombia como los rescates de la tragedia de Armero, con el transporte de pacientes, rescatistas y víctimas. Helicol siempre ha estado presente para resolver temas de gran relevancia nacional”, afirmó Santiago Triviño, representante legal de Helicol.

Los helicópteros son máquinas versátiles, sobre todo para el contexto colombiano. Según el equipo comercial de Helicol, este medio de transporte funciona para “situaciones de paz, turismo, infraestructura, ambulancias aéreas, evacuación de áreas de emergencia o el transporte de profesionales a zonas remotas”.

Además, se usan para operaciones de seguridad y otro tipo de misiones.

Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país. Todas operan bajo los más altos estándares de seguridad operacional, con certificaciones de calidad y tecnología de punta que garantizan un servicio eficiente y seguro.

Nueva oferta

Desde 2020 el mercado ha venido cambiando en Colombia: el concepto de ‘vuelo chárter’ se disparó y entre 2022 y 2023 hubo un aumento de operaciones del 23 por ciento, según datos de Aerocivil. “Estos vuelos ofrecen una alternativa aérea de transporte bastante importante. Por eso empezamos a incursionar en temas de turismo para apoyar al país en su conectividad nacional”, indicó Triviño.

Carlos Londoño, cabeza de la compañía, afirmó que también se viene avanzando en otras oportunidades como el desarrollo del transporte punto a punto intermunicipal, con rutas importantes entre Medellín y Guatapé, un municipio hacia el que se movilizan cerca de 80.000 pasajeros al año en helicóptero; Cartagena y Bogotá.

“El trayecto entre Los Héroes y Centro Chía, en Bogotá, toma un par de horas en carretera y nosotros lo hacemos en seis minutos por un precio similar a lo que puede costar una carrera en taxi”, explicó.

Finalmente, Helicol estudia la posibilidad de establecer rutas fijas en los aeropuertos hacia varios destinos para que los usuarios puedan programar sus viajes. Además, trabaja para que las concesiones viales cuenten con helicópteros de emergencia y está incorporando nueva tecnología que les permita incursionar en los drones para el transporte del futuro

