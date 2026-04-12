El senador del Centro Democrático Esteban Quintero advirtió sobre los riesgos que están presentándose en el sector aéreo en Colombia, tras un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, donde quedaron en evidencia las fallas que han ocurrido en meses recientes.

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Durante la sesión, se reseñaron fallas en los sistemas tecnológicos y se advirtió sobre la escasez de controladores aéreos, lo que hace que quienes están ejerciendo ese rol en la actualidad tengan que trabajar durante jornadas extendidas para poder cubrir la demanda del sector.

“Cuando fallan sistemas críticos como los radares o los instrumentos de aterrizaje, lo que debería ser una operación segura y estandarizada se convierte en una maniobra de alto riesgo. Hoy, por ejemplo, los sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS), fundamentales para operaciones en baja visibilidad, presentan fallas graves o están fuera de servicio en múltiples aeropuertos como Bogotá, Cúcuta, Cartagena, Montería, Pasto, Bucaramanga, Barranquilla y Yopal, lo que incrementa significativamente el nivel de riesgo operacional", detalló el congresista.

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, es la principal terminal aérea del país. Foto: Opain

Quintero sostiene que hay una crisis en la infraestructura física de aeropuertos que están bajo supervisión de la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, debido a deterioros en las pistas y calles de rodaje. Algunas de las terminales aéreas afectadas por esa situación están en Neiva, Villavicencio, Armenia, Santa Marta y Apartadó.

El senador del Centro Democrático alega que sí existirían los recursos para hacer las reparaciones de esos daños, porque la entidad reportó una ejecución de solo el 61,8 % del presupuesto, de los 3 billones de pesos que le habían sido asignados.

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Este asunto preocupa en un contexto en el que se han registrado incidentes como el ocurrido el 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando un avión de Latam tuvo que abortar el despegue cuando un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se cruzó en su trayectoria

“Existe una relación entre los incidentes recientes y la situación interna de la Aeronáutica Civil, porque no se puede analizar estos hechos como eventos aislados. Lo que se está viendo es la consecuencia de un deterioro progresivo en la infraestructura, en la tecnología y en la gestión del talento humano", concluyó el legislador.