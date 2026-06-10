Investigación destapa que piloto de Air Canada habría engañado al sistema y volado con licencia falsa por años

Las autoridades canadienses acusaron a un expiloto de Air Canada de haber ejercido durante casi 17 años con una certificación presuntamente falsificada, un caso que ha generado sorpresa en el sector aeronáutico.

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La policía informó el martes que Geoffrey Wall fue arrestado el 1 de junio tras una investigación que concluyó que realizó más de 900 vuelos nacionales e internacionales entre 2009 y 2025 sin contar con una licencia obligatoria para desempeñarse como comandante de aeronaves comerciales.

Según los investigadores, Wall nunca obtuvo la Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea para Aviones (ATPL-A), requisito indispensable para asumir el cargo de capitán que ocupó desde 2009.

“Esta investigación y los detalles que la rodean parecen sacados de un guion de película”, afirmó el subjefe de la Policía Regional de Peel, Milinovich, durante una rueda de prensa celebrada en Ontario.

El caso salió a la luz tras una revisión de rutina realizada por las autoridades competentes. Foto: Getty Images

“(Wall) ascendió al puesto de piloto al mando, donde durante casi 17 años voló aviones Boeing 767, 777 y 787”, señaló Milinovich.

Aunque Wall poseía licencias para operar aeronaves comerciales y acumuló una carrera de 27 años dentro de Air Canada, los investigadores sostienen que no contaba con la certificación específica exigida para ese cargo.

“Esto es muy similar a un médico con licencia para ejercer la medicina familiar que realiza neurocirugía en su consultorio”, declaró Milinovich. “Existen requisitos y regulaciones adicionales para las certificaciones profesionales por una razón”.

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El funcionario añadió que las pesquisas apuntan a que el expiloto habría presentado documentación falsa tanto a la aerolínea como a los organismos reguladores. “Creemos que el acusado falseó sus cualificaciones tanto ante su empleador como ante el organismo regulador”, apuntó.

La situación salió a la luz en 2025, cuando una revisión rutinaria detectó irregularidades en la documentación de su licencia. Air Canada notificó entonces a las autoridades, lo que dio origen a una investigación administrativa y penal denominada “Proyecto Ícaro”.

Air Canada aseguró que mantiene estrictos controles de seguridad y capacitación para sus pilotos. Foto: Getty Images

Wall se retiró de la compañía ese mismo año, antes del inicio formal de las pesquisas.

Por su parte, Air Canada defendió sus controles operativos y aseguró que la seguridad de los vuelos nunca estuvo en riesgo.

“La seguridad no se vio comprometida por este incidente, ya que todos los pilotos de Air Canada se someten a una formación periódica obligatoria cada seis meses para validar su competencia de vuelo, incluida una comprobación de vuelo con un piloto examinador certificado por Transport Canada cada 12 meses”, indicó la compañía.

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“Sin embargo, la obtención de las licencias adecuadas es un elemento esencial del enfoque multifacético de la industria aérea en materia de seguridad, por lo que Air Canada se toma este asunto con la máxima seriedad”, señaló.

Según la policía, Wall recibió sanciones administrativas por parte de Transport Canada y ahora enfrenta siete cargos penales, entre ellos fraude, falsificación de documentos y posesión de marcas falsificadas.