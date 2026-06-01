Más de 60 años en el aire: se retira la auxiliar de vuelo con más años de servicio de la industria

Tras más de seis décadas sirviendo como auxiliar de vuelo, Joan Prince Crandall se retirará de su cargo. Según Delta Air Lines, aerolínea a la que pertenece, es considerada la auxiliar de vuelo con más años de servicio en la industria.

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Prince Crandall comenzó su carrera en Pacific Airlines en 1953, una época temprana para la aviación moderna. En aquel entonces, la mayoría de las aeronaves eran aviones de hélice, como el Martin 404 y el Fairchild, que operaban rutas principalmente locales.

Sin embargo, el primer avión en el que operó Crandall fue un Douglas DC-3, una aeronave mítica para la industria por su gran desempeño. Este modelo era capaz de transportar hasta 24 pasajeros en trayectos de corta y media distancia.

A lo largo de su carrera, también fue testigo de los cambios corporativos que transformaron el sector aéreo. Después de Pacific llegaron Air West, Hughes Airwest, Republic Airways, Northwest y, finalmente, Delta Air Lines, donde trabaja desde 2008.

La carrera de Joan Prince Crandall comenzó en 1953, cuando los aviones de hélice aún dominaban gran parte de la aviación comercial. Foto: Captura X @SHOGOx8

No obstante, los mayores desafíos que enfrentó no estuvieron relacionados con la evolución tecnológica de los aviones ni con los cambios de aerolínea, sino con las políticas que regían para las azafatas de la época.

Estas incluían la prohibición de casarse o tener hijos, además de la obligación de retirarse a los 32 años. También debían someterse a estrictos controles de altura y peso, y el incumplimiento de alguna de estas normas podía significar el despido.

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Por entonces, la profesión estaba más asociada al glamour que a la seguridad. De hecho, cuando surgió en la década de 1930, muchas de las primeras azafatas eran enfermeras contratadas para asistir a los pasajeros.

Durante las décadas que siguieron, Crandall fue testigo de cómo el papel de las auxiliares de vuelo evolucionó hasta convertirse en una función esencial para la seguridad aérea. Aunque continúan atendiendo a los pasajeros y ofreciendo alimentos y bebidas, también son personal de primera línea durante emergencias, guiando evacuaciones y respondiendo a incidentes a bordo.

Las auxiliares de vuelo son personal esencial para la seguridad aérea y están capacitadas para responder ante emergencias a bordo. Foto: Getty Images

Esa responsabilidad ha crecido con el aumento de la capacidad de las aeronaves. Mientras que los aviones de sus primeros años transportaban apenas unas decenas de pasajeros, hoy muchas aeronaves comerciales llevan entre 130 y 200 personas.

Esto ha incrementado la presión sobre los tripulantes de cabina, que deben ser capaces de evacuar estos grandes aviones en menos de dos minutos.

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Ahora, tras una trayectoria que abarcó buena parte de la historia de la aviación comercial moderna, Crandall se prepara para dar paso a una nueva generación de auxiliares de vuelo encargadas de velar por la seguridad de millones de pasajeros.

Su carrera refleja la transformación de una profesión que pasó del glamour a convertirse en un pilar fundamental de la aviación.