Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis tuvo que desviarse de emergencia hacia Madison, en el estado de Wisconsin, luego de que un pasajero protagonizara un incidente que generó preocupación por la seguridad a bordo.

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La aerolínea informó que la decisión se tomó debido al comportamiento de un “pasajero indisciplinado”, mientras que las autoridades federales confirmaron que el hombre fue detenido una vez que la aeronave aterrizó.

Agentes federales y fuerzas de seguridad locales acudieron al Aeropuerto Regional del Condado de Dane tras ser alertados de la situación, según informó el medio estadounidense CNN. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la identidad del pasajero ni se ha informado si enfrentará cargos.

Durante el vuelo, varios pasajeros presenciaron momentos de tensión. Mike Rundle, quien viajaba en la aeronave, relató al medio estadounidense que el incidente ocurrió en la parte delantera del avión.

El pasajero fue detenido por las autoridades después de que la aeronave aterrizara de forma segura en Madison. Foto: Getty Images

Un compañero de viaje “vio al hombre en la parte delantera del avión cerca de la cabina, en palabras de ellos, intentando alcanzar a una auxiliar de vuelo, y posteriormente varios hombres lo contuvieron”, dijo Rundle, según recogió CNN.

De acuerdo con grabaciones de las comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo, revisadas por el medio, los tripulantes informaron que varios policías a bordo lograron intervenir para controlar la situación antes de que el avión aterrizara.

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Rundle señaló que observó “un poco de conmoción” algunas filas más adelante y que varias personas ayudaron a llevar al pasajero de regreso a su asiento. Poco después, la aeronave abandonó su ruta prevista y se dirigió hacia Wisconsin. Tras el aterrizaje, agentes de policía abordaron el avión y retiraron al hombre.

Las grabaciones del control aéreo también revelan que la tripulación reportó que el pasajero habría realizado “múltiples intentos de acceder a la cabina” antes de ser contenido por los agentes presentes en el vuelo.

La tripulación activó los protocolos de seguridad tras detectar el comportamiento inusual del pasajero. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según el FBI, la oficina de la agencia en Madison y otras autoridades locales respondieron de inmediato al incidente.

“Un sujeto fue detenido por la Oficina del Sheriff del Condado de Dane y después los pasajeros reanudaron su vuelo”, indicó Caroline Clancy, portavoz de la agencia, informó CNN.

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Rundle aseguró además que los problemas habían comenzado incluso antes del despegue. Según explicó al medio estadounidense, el hombre se levantó durante el rodaje en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y la tripulación tuvo que pedirle en repetidas ocasiones que regresara a su asiento. Incluso se solicitó ayuda de algún pasajero que hablara ruso para facilitar la comunicación.

El avión, un Boeing 737 con 147 pasajeros y seis tripulantes a bordo, pudo retomar su ruta programada tras el incidente.