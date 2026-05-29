Estados Unidos lanza aplicación para la seguridad del Mundial 2026: esto se sabe

El público que asista a los partidos del Mundial de fútbol 2026 en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, o en las fan zones de esta región, podrá descargar una aplicación para recibir información sobre temas de seguridad en su idioma.

Estados Unidos toma drástica decisión para el Mundial 2026: hizo prohibición alrededor de los estadios

Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación “Public Safety by Everbridge” requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.

La palabra clave “World Cup NJ” permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.

“Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales”, explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.

Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inicia en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.

Poderosas selecciones se enfrentarán en el Mundial 2026. Foto: FIFA

Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío “sin precedentes”, reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.

Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.

“No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores”, aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.

Entre las principales preocupaciones mencionó la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.

“Ninguna amenaza creíble” pesa, en cambio, “al día de hoy”, sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.

El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.

Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán “específicamente” en el MetLife Stadium.

Trofeo del Mundial 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán “muy presentes sobre el terreno”, informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.

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Es importante recordar que el Mundial, es uno de los eventos más importantes en materia deportiva, en el la selecciones de los distintos paises clasificados tendrán que enfrentarse con el fin de poder quedarse con la anhelada Copa del Mundo.

*Con información de AFP.