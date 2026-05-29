Congresista de Estados Unidos invita a “salvar a Colombia de los izquierdistas” en las elecciones presidenciales

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, el congresista estadounidense Carlos Giménez pidió a los colombianos votar durante las elecciones presidenciales de este domingo para, según él, “salvar a Colombia de los izquierdistas” , en una clara alusión a votar contra el candidato Iván Cepeda.
“Estoy pidiendo a todos los colombianos que salgan a votar este domingo por la presidencia de Colombia. Tienen que salvar a Colombia de los izquierdistas que hoy tienen control de su país. Que no le pase a Colombia lo mismo que le pasó a Venezuela. Así que es muy importante que ustedes salgan a votar”, aseguró el representante a la Cámara por el estado de Florida.
Carlos Giménez, congresista de Estados Unidos, invitó a los colombianos a “salvar a Colombia de los izquierdistas” en las elecciones presidenciales de este domingo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/trE6XnZT6X— Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026
Este no ha sido el único llamado de los congresistas estadounidenses a votar en contra de la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, ya que esta semana, la también representante María Elvira Salazar aseguró que “desgraciadamente, Cepeda es Petro número 2 y la izquierda no ha sido buena para Colombia”, señaló.
“Sabemos que bajo la administración de Petro los cultivos de coca subieron a récords, cerca de 300.000 hectáreas de coca, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un incremento del 200 % en los secuestros”, aseguró.