Congresista de Estados Unidos invita a “salvar a Colombia de los izquierdistas” en las elecciones presidenciales

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, el congresista estadounidense Carlos Giménez pidió a los colombianos votar durante las elecciones presidenciales de este domingo para, según él, “salvar a Colombia de los izquierdistas” , en una clara alusión a votar contra el candidato Iván Cepeda.

“Estoy pidiendo a todos los colombianos que salgan a votar este domingo por la presidencia de Colombia. Tienen que salvar a Colombia de los izquierdistas que hoy tienen control de su país. Que no le pase a Colombia lo mismo que le pasó a Venezuela. Así que es muy importante que ustedes salgan a votar”, aseguró el representante a la Cámara por el estado de Florida.

María Elvira Salazar elogia a Abelardo de la Espriella y le envía contundente mensaje a los colombianos: “Cepeda es Petro número 2”

Este no ha sido el único llamado de los congresistas estadounidenses a votar en contra de la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, ya que esta semana, la también representante María Elvira Salazar aseguró que “desgraciadamente, Cepeda es Petro número 2 y la izquierda no ha sido buena para Colombia”, señaló.

“Sabemos que bajo la administración de Petro los cultivos de coca subieron a récords, cerca de 300.000 hectáreas de coca, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un incremento del 200 % en los secuestros”, aseguró.