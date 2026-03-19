Congresista de EE. UU. pidió entregar a Diosdado Cabello para enfrentar cargos ante la justicia

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las ideologizadas fuerzas armadas durante más de una década.

Este es el mensaje que publicó Vladimir Padrino tras ser destituido por Delcy Rodríguez

“Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez en Telegram.

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero.

Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela Foto: X/@ConElMazoDando

En ese contexto, el congresista republicano, Carlos Giménez, pidió que Diosdado Cabello sea entregado a las autoridades estadounidenses para responder por los delitos que se le imputan.

“Matones como Diosdado Cabello siguen operando en los niveles más altos del régimen venezolano, impunes y sin rendir cuentas a nadie. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena, una de las mayores recompensas ofrecidas en un caso de narcotráfico”, dice el mensaje de Giménez.

“No puede haber un cambio real ni credibilidad mientras las personas acusadas de facilitar la corrupción y el narcotráfico permanezcan en el poder. Diosdado Cabello debe ser entregado a las autoridades estadounidenses para que enfrente los graves cargos que se le imputan", continuó diciendo.

🚨#SOSVenezuela 🇻🇪



Thugs like Diosdado Cabello continue to operate at the highest levels of the Venezuelan regime, untouched and unaccountable.



The United States has placed a $25 million reward for information leading to his arrest and conviction—one of the largest bounties… pic.twitter.com/y6m8nnfUoW — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 19, 2026

Giménez publicó la imagen que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la fotografía de Cabello junto a la recompensa de 25 millones de dólares para quien colabore en la captura del líder chavista venezolano.

El poderoso ministro venezolano Diosdado Cabello negó que el chavismo esté “arrinconado” tras la operación militar de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro y que llevó al Gobierno a ceder a las demandas de Washington.

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Delcy Rodríguez heredó el poder y cambió totalmente el discurso “antiimperialista” que caracterizó al Gobierno venezolano por décadas. Entregó control del petróleo al gobierno de Donald Trump e impulsa reformas para atraer inversiones en este sector y en minería, especialmente de Estados Unidos.

Ambos países reanudaron además sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: AP

“Creen que el chavismo está de retirada, ¿de retirada? Creen que el chavismo está arrinconado, ¿arrinconado?”, ironizó Cabello, el temido ministro del Interior por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.

Con información de AFP*