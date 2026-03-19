Este es el mensaje que publicó Vladimir Padrino, tras ser destituido por Delcy Rodríguez

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las ideologizadas fuerzas armadas durante más de una década.

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero.

Su destitución se produce en medio de las celebraciones por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino Foto: AFP

Tras la destitución, el general venezolano publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que se despide de su cargo y da las gracias por los años que pasó al frente del ministerio de Defensa.

“Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Agradezco profundamente a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras…“, dijo Padrino López.

Él es Gustavo González López, el nuevo ministro de Defensa designado por Delcy Rodríguez

“Asimismo, extiendo mis más sinceras felicitaciones al G/J Gustavo González López por esta nueva designación. Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad”, agregó el militar venezolano.

“Estoy seguro que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saldrá fortalecida, ¡Venceremos!" concluyó.

Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Agradezco profundamente a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras… https://t.co/HynuzjwnPm — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) March 18, 2026

La mandataria encargada nombró en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.

Rodríguez anunció el mismo miércoles dos reemplazos para esos puestos.

Previamente, González encabezó el servicio de inteligencia (Sebin).

Él es Vladimir Padrino, el poderoso ministro de Defensa de Nicolás Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez

Padrino era uno de los pocos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo, y ahora será jefe de un programa dedicado a promover expresiones culturales tradicionales.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo. Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura y 15 millones por la de Padrino.

Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela Foto: Telegram Prensa Presidencial

Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión militar de Estados Unidos en la que murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Con información de AFP*