🔴 EN VIVO | Audiencia en Nueva York: Nicolás Maduro comparece nuevamente ante un tribunal de EE. UU.

El derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, comparece este jueves, 26 de marzo, ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Día clave en el juicio contra Nicolás Maduro: el derrocado dictador venezolano se presenta ante un juez en Nueva York

Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

Vea aquí el minuto a minuto:

07:30 a.m. Venezolanos se encuentran frente a la corte donde aparecerá Maduro

06:50 a.m. Primeras imágenes de las inmediaciones de la corte

Así amanecen las inmediaciones de la corte, con un muñeco de goma espuma atado a un poste frente a la corte donde se llevará la audiencia. pic.twitter.com/wsVKvr0o5Y — Laura_Weffer (@Laura_Weffer) March 26, 2026

06:10 a.m. Cargos contra Maduro

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

05:50 a. m. Manifestantes se congregaron frente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Algunas personas se presentaron en el lugar para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

05:30 a.m. Desde la madrugada se hacen filas cerca de la corte de Nueva York