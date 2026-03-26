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🔴 EN VIVO | Audiencia en Nueva York: Nicolás Maduro comparece nuevamente ante un tribunal de EE. UU.

El dictador venezolano fue capturado por el Ejército de Estados Unidos en una operación sin precedentes el pasado 3 de enero.

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Redacción Mundo
26 de marzo de 2026, 6:06 a. m.
Metropolitan Detention Center, cárcel donde se encuentra Nicolás Maduro.
Metropolitan Detention Center, cárcel donde se encuentra Nicolás Maduro. Foto: AP/AFP

El derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, comparece este jueves, 26 de marzo, ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Día clave en el juicio contra Nicolás Maduro: el derrocado dictador venezolano se presenta ante un juez en Nueva York

Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

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Vea aquí el minuto a minuto:

07:30 a.m. Venezolanos se encuentran frente a la corte donde aparecerá Maduro

06:50 a.m. Primeras imágenes de las inmediaciones de la corte

06:10 a.m. Cargos contra Maduro

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

05:50 a. m. Manifestantes se congregaron frente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Algunas personas se presentaron en el lugar para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

05:30 a.m. Desde la madrugada se hacen filas cerca de la corte de Nueva York