Delcy Rodríguez llenó de elogios a Estados Unidos durante cumbre que reúne a políticos y empresarios en Miami

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio las gracias al Gobierno de Estados Unidos por tener una “agenda diplomática constructiva”, al tiempo que ha confirmado que ya hay una delegación venezolana de camino a Washington para mantener conversaciones.

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“Yo sé la propuesta que tiene el presidente (Donald) Trump, sabemos que venimos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales, y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa”, dijo Rodríguez.

Las declaraciones tuvieron lugar durante su participación virtual en la Cumbre FII Priority Miami 2026, un evento que reúne a líderes políticos, financieros y empresariales de todo el mundo, y que durará hasta el 27 de marzo.

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Durante su intervención, Rodríguez subrayó que el principal punto de avance en la región con Estados Unidos está vinculado al sector energético.

“El primer evento es la recuperación de los acuerdos de comercialización entre el petróleo de Venezuela y Estados Unidos, que sin duda es un mercado natural para los hidrocarburos de Venezuela”, dijo, antes de añadir que “históricamente este mercado ha significado el 40%”.

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Asimismo, ha resaltado que lo importante es que “el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, contexto de restricción, hay seguridad, leyes que permitan el retorno de inversiones”.

“Hemos recibido más de 120 empresas energéticas, principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa y Asia, que han venido”, dijo la líder venezolana.

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Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participa en la 4ta edición de la cumbre "Prioridad en Iniciativas de Inversión Futuras".



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“Los invito a que se sumen, vengan a Venezuela para que vean la verdad de Venezuela. No permitamos que el diálogo entre los países sea tomado por las transnacionales de la comunicación. Que sea el cara a cara entre los gobiernos, los inversionistas que puedan venir a Venezuela y ver nuestra realidad”, agregó Delcy Rodríguez en pleno evento.

En este sentido, ha recalcado que sus diplomáticos están rumbo a Washington para restablecer “el diálogo geopolítico requerido para la vida de las naciones”, pero sobre la base de “la soberanía y el Derecho Internacional”.

“Venezuela juega un papel importante para la economía de la región”, ha afirmado Rodríguez, que ha instado a la “unidad” de Latinoamérica.

Delcy Rodríguez Foto: X/@presidencialve1

Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsó una ley de amnistía.

Con información de Europa Press*