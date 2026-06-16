Ejército de Ecuador da golpe a disidencias de las Farc en frontera con Colombia: siete personas fueron detenidas

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este martes que, en medio de una operación, destruyeron tres campamentos clandestinos atribuidos al Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc y detuvieron a siete presuntos integrantes de esa organización en una operación militar ejecutada en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país.

El operativo se desarrolló en el sector de Juan Montalvo, en el cantón Eloy Alfaro, una zona selvática considerada por las autoridades como punto estratégico para el crimen organizado transnacional en la frontera de Ecuador con Colombia, en medio de los combates que adelantan las autoridades ecuatorianas contra los grupos armados colombianos.

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Los militares ingresaron a la zona tras labores de inteligencia que permitieron identificar instalaciones utilizadas por la organización. Los tres campamentos servían como centros de alojamiento, almacenamiento y coordinación de actividades ilegales. Una vez concluido el levantamiento de evidencias, los campamentos fueron destruidos y el área fue asegurada.

Operativo en Ecuador contra el Frente Oliver Sinisterra. Foto: Ejército Ecuador

Entre el material decomisado se encontraron un fusil Bushmaster, un fusil Galil, una carabina Mossberg, tres carabinas artesanales y una pistola Glock, además de aproximadamente 900 municiones de distintos calibres, radios de comunicación, equipos tácticos y prendas similares a las utilizadas por cuerpos militares. Las autoridades también identificaron elementos relacionados con minería ilegal, actividad que, según el reporte militar, es utilizada por estas estructuras para financiar operaciones logísticas y de movilidad.

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El Frente Oliver Sinisterra es una organización surgida de las disidencias de las antiguas Farc. Su nombre adquirió notoriedad en Ecuador en 2018 cuando, bajo el mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, fue señalada como responsable de una serie de atentados y secuestros en la frontera norte, incluido el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, que desató una crisis diplomática entre ambos países.

La frontera entre Colombia y Ecuador, que ha sido tomada por actores ilegales en los últimos dos años. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Aunque Guacho murió en una operación militar colombiana en diciembre de 2018, distintas facciones vinculadas a la organización continuaron operando en la zona fronteriza, involucradas en narcotráfico, extorsión y explotación ilegal de recursos naturales.

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La operación en Juan Montalvo se suma a otros operativos desarrollados en Esmeraldas durante este año. En meses recientes, las Fuerzas Armadas han reportado la localización de laboratorios de procesamiento de droga, campamentos clandestinos, arsenales y maquinaria para minería ilegal en diferentes sectores de la provincia, que se ha convertido en uno de los principales escenarios del conflicto abierto entre el Estado ecuatoriano y las organizaciones criminales colombianas.