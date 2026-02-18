Mundo

Ejército de Ecuador detiene a alias Camilo, cabecilla de las disidencias de las Farc, cerca de la frontera con Colombia

El cabecilla fue detenido durante un operativo que se ha saldado con enfrentamientos. Hay un herido.

La operación se llevó a cabo en Ecuador. Foto: X/@EjercitoECU

El Ejército de Ecuador anunció este martes, 18 de febrero, la detención de Kevin Daniel R. C., alias Camilo, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) junto a otros diez integrantes de nacionalidad ecuatoriana en un operativo llevado a cabo en la provincia de Esmeralda, cerca de la frontera con Colombia.

“Una operación militar ejecutada con información de inteligencia militar (...) en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, dejó como resultado la aprehensión de alias Camilo, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS) y la captura de diez personas vinculadas a actividades ilícitas, como (...) extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona”, informó en un comunicado difundido en redes sociales.

El supuesto dirigente del grupo armado, de nacionalidad colombiana, ha sido detenido durante un operativo que se ha saldado con enfrentamientos y uno de los ciudadanos ecutorianos herido, puesto que “al ingresar a una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos”.

“En respuesta, (el Ejército) aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector”, dijo la entidad militar.

Estas son las zonas que corren mayor riesgo en las próximas elecciones de Colombia

El ejército ecuatoriano incautó un abundante arsenal que “evidencia (la) capacidad operativa organizada” de estas disidencias de las Farc, que “no solo estaría brindando seguridad a la minería ilegal, sino expandiendo su influencia hacia sectores estratégicos como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro, consolidando posibles corredores de economías ilícitas”.

El ejército ecuatoriano celebró este “golpe significativo contra estructuras armadas ilegales que amenazan la seguridad interna del Estado”, si bien ha indicado que mantiene operaciones ante “información que sugiere que otros integrantes del grupo estarían ocultos en viviendas y comunidades cercanas”.

La frontera entre Colombia y Ecuador, especialmente en los departamentos de Nariño (Colombia) y Esmeraldas/Carchi (Ecuador), se ha convertido en un territorio clave para las disidencias.

Los grupos disidentes establecen campamentos y escondites cercanos a la línea fronteriza para facilitar sus movimientos entre ambos países.

Además, usan pasos fronterizos, la selva y vías secundarias para trasladar cocaína desde zonas de producción hasta puntos de salida hacia Centroamérica y otros continentes.

El Chical, provincia de Carchi, Ecuador, en zona fronteriza con Nariño, Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, se han reportado alianzas con otros grupos criminales locales y redes del crimen organizado, lo que amplía su capacidad operativa y de resistencia ante fuerzas de seguridad.

