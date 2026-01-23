Política

Gustavo Petro impartió primeras órdenes al Ejército en medio de la crisis diplomática con Ecuador: esta es la declaración

Ecuador tomó la decisión de imponer una fuerte sanción comercial a Colombia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 11:31 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio una orden al Ejército en medio de la tensión comercial con Ecuador.
El presidente Gustavo Petro dio una orden al Ejército en medio de la tensión comercial con Ecuador. Foto: Presidencia

En medio de la crisis comercial y diplomática que estalló entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente del vecino país, Daniel Noboa, anunciara que su administración impondrá aranceles a productos colombianos, Gustavo Petro dio una fuerte declaración.

Lo hizo desde Tumaco, en una agenda de trabajo que llevó a cabo en esa región del país este 23 de enero. En la intervención, el jefe de Estado impartió las primeras órdenes al Ejército y a la Policía frente a este asunto.

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Las directrices están relacionadas con la lucha contra el contrabando en zona de frontera con Ecuador: “Por eso la orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando, orden al Ejército, la Policía, Polfa y ustedes, y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor, y aprenden cómo se hace eso, yo no sé”.

“Pero detectores y protocolos hay, a Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni a través de ninguna frontera con país extranjero”, subrayó el mandatario colombiano.

Política

Miguel Uribe Londoño confirma que vuelve a la arena política: esta es la carta con la que anuncia su candidatura

Política

Gobernador de Antioquia pide a la Corte Constitucional suspender de inmediato el decreto de emergencia económica

Política

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Política

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Política

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Política

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Política

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Confidenciales

Gustavo Petro arremetió contra la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe

Política

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Política

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

Además, argumentó Gustavo Petro: “Porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumo del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”.

Frente a la medida de Ecuador, el presidente de ese país detalló la decisión por medio de su cuenta personal de X: “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, anotó el mandatario del vecino país, Daniel Noboa.

También afirmó: “Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Esto dijo Marco Rubio de las garantías que le ofrecerán a Gustavo Petro durante su visita a Washington

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, puntualizó el mandatario de Ecuador.

Más de Política

Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño confirma que vuelve a la arena política: esta es la carta con la que anuncia su candidatura

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia pide a la Corte Constitucional suspender de inmediato el decreto de emergencia económica

El presidente Gustavo Petro dio una orden al Ejército en medio de la tensión comercial con Ecuador.

Gustavo Petro impartió primeras órdenes al Ejército en medio de la crisis diplomática con Ecuador: esta es la declaración

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Según Gustavo Bolívar, desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso.

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Álvaro Uribe Vélez recibió el Doctorado Honoris Causa.

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

Noticias Destacadas