Gustavo Petro impartió primeras órdenes al Ejército en medio de la crisis diplomática con Ecuador: esta es la declaración

En medio de la crisis comercial y diplomática que estalló entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente del vecino país, Daniel Noboa, anunciara que su administración impondrá aranceles a productos colombianos, Gustavo Petro dio una fuerte declaración.

Lo hizo desde Tumaco, en una agenda de trabajo que llevó a cabo en esa región del país este 23 de enero. En la intervención, el jefe de Estado impartió las primeras órdenes al Ejército y a la Policía frente a este asunto.

Las directrices están relacionadas con la lucha contra el contrabando en zona de frontera con Ecuador: “Por eso la orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando, orden al Ejército, la Policía, Polfa y ustedes, y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor, y aprenden cómo se hace eso, yo no sé”.

“Pero detectores y protocolos hay, a Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni a través de ninguna frontera con país extranjero”, subrayó el mandatario colombiano.

Además, argumentó Gustavo Petro: “Porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumo del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”.

Frente a la medida de Ecuador, el presidente de ese país detalló la decisión por medio de su cuenta personal de X: “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, anotó el mandatario del vecino país, Daniel Noboa.

También afirmó: “Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, puntualizó el mandatario de Ecuador.