Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

No pasó desapercibida una situación que vivió el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de una agenda regional que lideró en el Amazonas.

El momento se presentó luego de que el jefe de Estado rompió el protocolo y, mientras iba caminando saludando a las personas que acudieron al evento, uno de los asistentes se acercó a Petro y le entregó un regalo.

Se trata de una especie de corona ancestral indígena, la cual, una vez que la recibió el mandatario colombiano, se la puso y adelantó gran parte de la agenda en el Amazonas con ese artículo.

El presidente Gustavo Petro vivió llamativo momento en el Amazonas en pleno evento público. Foto: Foto tomada de una historia que publicó Gustavo Petro en su cuenta de Instagram el 22 de enero de 2026.

En el evento que se desarrolló en horas de la noche del jueves 22 de enero, el presidente Gustavo Petro inauguró en el Amazonas el radar 3D civil de última generación. Desde allí, el mandatario ordenó la rápida conectividad de internet por medio de fibra óptica en el Amazonas al indicar que se debe seguir el ejemplo de Brasil en esa materia.

“Todos los ríos tienen fibra óptica, luego toda la población amazónica del Brasil está hoy conectada o a punto de conectarse”, expresó el jefe de Estado.

A su turno, la ministra de las TIC, Carina Murcia, aseguró: “Leticia tiene la fibra óptica aquí al frente en el río Amazonas. Eso lo hablé con el presidente (de Brasil, Luiz Inácio) Lula; él prometió ayudarnos. Lo hicimos aquí en Manaos y han pasado los meses y no se establece la comunicación por fibra óptica con Leticia”.

Entre tanto, Petro afirmó que “una conexión por medio de fibra óptica permite tener hoteles con alta banda ancha y jóvenes estudiando en su computador. Significa que Leticia deja de ser como antes; se pensaba en el último punto de Colombia al sur y se convierte en la puerta al universo de la selva amazónica”, aseveró el presidente.