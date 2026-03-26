“Esperanza de una Gran Colombia”: Gustavo Petro reflexionó sobre los tres días de duelo nacional por accidente de avión militar

La Casa de Nariño expidió un decreto en el que ordenó tres días de duelo nacional, a raíz del trágico accidente de un avión Hércules que dejó 69 uniformados muertos, en Putumayo. Y, frente a ese homenaje, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una reflexión en la que llamó a la ciudadanía para que piense en la pérdida de vidas de jóvenes.

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“Estamos en duelo nacional por los soldados muertos en el accidente. Duelo es duelo. Es el pensar sobre la vida o la muerte de una nación. He creído que la muerte en Colombia, tan exuberante de vida, es una contradicción que puede ser eterna en el universo”, afirmó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Quiero que reflexionemos entre todos cuál es el valor de la vida perdida de jóvenes que esperancé, pero que ahora están muertos”.

“Un país no puede ver a su juventud morir porque se volverá un país decrépito. Enaltecer la infancia y la juventud es fundamental para la reproducción de la vida. En eso se debe ir lo más de nuestro presupuesto. Es el cuerpo y el espíritu de la niñez y la juventud nuestro mayor objetivo y prioridad”, recalcó el mandatario colombiano.

Además, puso de presente: “Es nuestra nación la que muere cuando muere su juventud. Colombia ha visto morir su juventud muchas veces en nuestra historia. Pero solo seremos libres y una gran nación, vanguardia de la humanidad, si somos capaces de defender a muerte nuestra infancia y nuestra juventud. Ahí está depositada toda nuestra esperanza de una Gran Colombia”.

Sobre el proceso de identificación de los cuerpos, el Instituto de Medicina Legal se pronunció: “En el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro”.

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“Para la atención de este evento, la entidad ha dispuesto doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”, recalcó la entidad.