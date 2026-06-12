Álvaro Uribe reprocha a Iván Cepeda y Gustavo Petro: “Quieren establecer en Colombia una versión chavista”

El expresidente Álvaro Uribe encendió las alarmas por el proyecto político que impulsa el Pacto Histórico con Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda que se medirá con Abelardo de la Espriella en las urnas el próximo 21 de junio.
En una entrevista con El País, de Cali, Uribe reiteró que respaldará a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, porque están comprometidos con las libertades, la cohesión social, el emprendimiento privado y la Constitución.
A renglón seguido, puso en tela de juicio a Iván Cepeda, que recientemente renunció a la idea de Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, lo que algunos sectores calificaron como una jugada política para sumar más votación.
“Lo de la Constitución es muy importante; con o sin constituyente, el programa de Petro y Cepeda es el mismo. Para ellos, todo lo estratégico tiene que ser estatal, y para ellos casi todo es estratégico; reducen a nada al sector privado”, dijo Uribe.
“Votamos por @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp por Colombia, por la Constitución, por el emprendimiento privado, la cohesión social y el Estado pequeño. Al país le hace mucho daño seguir con Petro y Cepeda.” — Expresidente @AlvaroUribeVel en entrevista con el @elpaiscali pic.twitter.com/1RIMlRunsk— Centro Democrático (@CeDemocratico) June 12, 2026
Su teoría es que ellos dos, tanto Iván Cepeda como Gustavo Petro, buscarían implementar las ideas de Hugo Chávez: “Ellos lo que quieren es establecer en Colombia una versión chavista, y yo creo que le hace mucho daño al país”.