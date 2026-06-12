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Álvaro Uribe reprocha a Iván Cepeda y Gustavo Petro: “Quieren establecer en Colombia una versión chavista”

El exmandatario reiteró su posición a favor de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta y criticó la fórmula de la izquierda.

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Redacción Semana
12 de junio de 2026 a las 11:50 a. m.
Gustavo Petro, Álvaro Uribe e Iván Cepeda.
Gustavo Petro, Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: Presidencia/Semana/Semana

El expresidente Álvaro Uribe encendió las alarmas por el proyecto político que impulsa el Pacto Histórico con Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda que se medirá con Abelardo de la Espriella en las urnas el próximo 21 de junio.

En una entrevista con El País, de Cali, Uribe reiteró que respaldará a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, porque están comprometidos con las libertades, la cohesión social, el emprendimiento privado y la Constitución.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe.
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A renglón seguido, puso en tela de juicio a Iván Cepeda, que recientemente renunció a la idea de Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, lo que algunos sectores calificaron como una jugada política para sumar más votación.

“Lo de la Constitución es muy importante; con o sin constituyente, el programa de Petro y Cepeda es el mismo. Para ellos, todo lo estratégico tiene que ser estatal, y para ellos casi todo es estratégico; reducen a nada al sector privado”, dijo Uribe.

Su teoría es que ellos dos, tanto Iván Cepeda como Gustavo Petro, buscarían implementar las ideas de Hugo Chávez: “Ellos lo que quieren es establecer en Colombia una versión chavista, y yo creo que le hace mucho daño al país”.