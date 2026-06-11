Duro dardos de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “organizador de marchas de las Farc” y “suplantador de la justicia”

En una serie de trinos, Álvaro Uribe se ha despachado duramente contra Iván Cepeda. El expresidente escribió, por ejemplo, “los colombianos no elegirían Presidente a un organizador de marchas paramilitares. ¡Por qué algunos pretenden elegir Presidente a un organizador de marchas de las FARC como Iván Cepeda!“.

Petro, desatado, a diez días de las elecciones. El presidente carga contra todos: De la Espriella, EE. UU. y Arizabaleta, sus blancos

En otro mensaje, el exmandatario escribió: “Cepeda manipula o suplanta a la Justicia” al compartir la noticia de la actitud del candidato que supuestamente, según la publicación, pidió que arrestaran a un joven que lo había increpado.

Otro trino del exmandatario dice: “Cepeda no necesita ir a Medellín, la campaña se la hacen desde la cárcel, unos con armas, otros con plata, y que no se preocupe por mi hermano que el futuro dirá cuál es su condición de preso.Cepeda, usted no es capaz de decirle al general Naranjo que es mentiroso sobre los computadores de Reyes”.